Landkreis Osterholz. Bis zum 30. November können sich demzufolge Aktive noch einem neuen Verein anschließen. Zuletzt war auch über ein Wechselverbot oder zumindest eine Verschiebung des Termins spekuliert worden. Schließlich stecken die Mannschaften jeweils erst am Anfang der Saison und haben in der Regel nicht einmal die Hälfte der Hinserie absolviert. „Hierüber ist man sich im Ressort Wettspielordnung bundesweit einig“, berichtet allerdings Beisitzer Hilmar Heinrichmeyer.

Allerdings hat der DTTB eine Änderung an der Wettspielordnung beschlossen, die den Stammspielerstatus regelt. Während in einer „normalen“ Halbserie jeder Stammspieler bei den Damen und Herren mindestens drei Punktspiele im Einzel bestreiten muss, um auch in der folgenden Halbserie weiter als Stammspieler gemeldet werden zu können, gilt wegen der Corona-Krise für Vor- und Rückrunde 2020/21 eine Ausnahme: Auch ohne überhaupt eine einzige Partie absolviert zu haben, verlieren Spielerinnen und Spieler ihren Stammspielerstatus nicht. Wer also als Stammspieler in der Vorrunde oder Rückrunde dieser Saison gestartet ist, bleibt das auch nach der entsprechenden Halbserie.