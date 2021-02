Scharmbeckstotel. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin ist in der Winter-Wechselperiode vom TV Barbing (Bayern, Kreis Regensburg) zum Verein aus dem Kreis Osterholz gewechselt. Mit Sophia Reiß vergrößert eine weitere Spielerin das ATSV-Aufgebot. Die Stürmerin stand ihrem Heimatklub wegen eines Studiums in Innsbruck (Österreich) zuletzt längerfristig nicht zur Verfügung. Dort kickte die Wahl-Österreicherin beim FC Wacker Innsbruck. „Sophia und Magdalena sind eine richtige Verstärkung für die Offensive“, sagt Trainer Frank Reichhart. Mit beiden Spielerinnen ist aus beruflichen Gründen erst einmal nur bis zum Sommer 2021 zu rechnen. Infolge der Corona-Pandemie erscheint es zudem fraglich, ob die Neuzugänge in der aktuellen Spielserie noch das eine oder andere Punktspiel für den aktuellen Tabellenzweiten der Landesliga Lüneburg 2 bestreiten.