Pennigbüttels Stürmer Tim Weinmann (links) im Kreise seiner Kollegen. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. – und das, obwohl die komplette Mannschaft am Abend zuvor den 30. Geburtstag von Rafael Monsees gefeiert hatte.

Monsees fehlte dementsprechend auch im Bremer Osten, dafür war mit Felix Hampel ein Akteur dabei, der nach monatelanger Verletzungspause in den letzten zehn Minuten sein Comeback feierte. Die Pennigbütteler gingen in der 17. Minute durch Stürmer Tim Weinmann in Führung, der einen schlimmen Patzer der OT-Hintermannschaft eiskalt ausnutzte. Beim 2:0 (29.) staubte Marcel Murken nach einem Distanzschuss von Magnus Siewert ab. Nach Wiederanpfiff stellte erneut Weinmann mit einem herrlichen Lupfer gegen den Wind auf 3:0 (56.).

Nach einem Stellungsfehler im Mittelfeld leiteten die Lila-Weißen dann selbst den Ehrentreffer der Gastgeber durch Andre Geisler ein. Oldie René Thiel sorgte fünf Minuten vor Ende der Partie dann für den 4:1-Endstand, als er nach einem Pfostentreffer von Fabian Kauf im Nachsetzen zur Stelle war. „Wir hatten die bessere Spielanlage und das Ergebnis passte am Ende auch“, zeigte sich Pennigbüttels Trainer Malte Jaskosch durchaus zufrieden. An diesem Dienstag wollen die „Kometen“ gegen Hesedorf/Nartum testen.

SV Komet Pennigbüttel: Krenz; Lühr, Siewert (63. Thiel), Pupat, Zelesov, Lührsen (46. Hobbie), Zurek, Lars van Bree, Murken, Kauf, Weinmann (81. Hampel)