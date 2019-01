Freut sich auf das anstehende Duell gegen den deutschen Rekordmeister Weißenfels: Lilienthals Alexander Seitz. (Christian Kosak)

Lilienthal. Schließlich ist es die Neuauflage der letzten Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft und damit auch das Duell der beiden dominantesten Teams der vergangenen Jahre. Doch wenn die „Wölfe“ den Rekordchampion an diesem Sonnabend in der heimischen Schoofmoorhalle empfangen (18 Uhr), dann hat die Partie nicht nur aus sportlicher Sicht einen ganz besonderen Reiz.

Es ist das erste Heimspiel nach der Nachricht, dass die Lilienthaler zur kommenden Saison ihre Bundesligatruppe abmelden werden. Schlechte Stimmung erwarten sie beim TVL aber nicht – im Gegenteil: „Ich glaube nicht, dass das der Atmosphäre einen Abbruch tut. Vielleicht kommen sogar mehr Leute und wollen bei den letzten Heimspielen dabei sein“, glaubt Daniel von der Heyde. Der kann sich als Leiter des Spielbetriebs allerdings nicht voll und ganz auf das Prestigeduell freuen: „Der Kopf ist mit vielen Dingen voll. Neben der Abwicklung der laufenden Saison geht es dabei auch schon um die Planung der nächsten Spielzeit“, sagt von der Heyde.

Klärendes Gespräch im Training

Die Spieler dagegen sind komplett fokussiert. „Wir hatten im Training ein offenes Gespräch. Jetzt liegt die Konzentration wieder auf dem Sportlichen, und das ist auch nötig, um erfolgreich zu sein“, gibt Trainer Jesse Backman einen Einblick in das funktionierende Innenleben seiner Mannschaft. Und die darf sich gegen das Topteam aus Sachsen-Anhalt auch keine Schwäche leisten. Denn trotz der überraschenden Niederlage beim Schlusslicht aus Holzbüttgen zuletzt bleiben die Weißenfelser das Maß aller Dinge. „Sie sind extrem stark und die Pleite motiviert sie wohl eher noch mal extra. Das Hinspiel hat aber gezeigt, dass wir mithalten können“, ist sich Daniel von der Heyde sicher.

Damals setzte es durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss zwar eine 6:7-Niederlage, die jüngsten Arbeitssiege gegen Holzbüttgen und Schenefeld haben dem TVL im Kampf um die Play-offs aber Aufwind gegeben. „Wir müssen die großen und die kleinen Teams schlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür werden wir am Sonnabend über die komplette Spieldauer unsere beste Leistung zeigen“, gibt sich Headcoach Backman fokussiert. Ob ein weiterer Erfolg im Play-off-Rennen dabei überhaupt von Bedeutung wäre, ist allerdings weiterhin fraglich. Denn noch ist nicht geklärt, ob die anderen Teams einer Regeländerung zustimmen, die den viertplatzierten „Wölfen“ die Teilnahme an den K.o.-Spielen trotz des Rückzugs ermöglichen würde.

Erste Rückmeldungen machen immerhin Hoffnung auf eine Entscheidung im Sinne des Fair Play: „Wir haben von den Teams aus Hamburg und Schenefeld bereits positive Nachrichten erhalten. Auch zu anderen Mannschaften haben wir Kontakt“, hofft von der Heyde auf die Solidarität der Ligarivalen. Bis diese offene Frage im Laufe der kommenden Woche endgültig geklärt wird, müssen die Akteure aber weiter hoffen und bangen. Eine andere Unklarheit ist dafür schon einmal beseitigt: Das abgebrochene Pokalviertelfinale bei BAT Berlin wird am Sonntag, 17. Februar, in der Hauptstadt wiederholt. Bei aller Zukunftsmusik richtet sich der Blick der Lilienthaler Floorball-Gemeinde aber erst mal wieder auf die Gegenwart. Denn da steht ja ein ganz besonderes Spiel an.