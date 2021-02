* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Hambergens Oliver Meyer. (Fr)

Name: Oliver Meyer

Spitzname: Olli

Verein: FC Hambergen

Alter: 36

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Lange Zeit Innenverteidiger, mittlerweile lieber vorne.

Lieblingsposition (im Leben): Mit Freunden in der Altstadt von Düsseldorf zur Karnevalszeit.

Man erkennt mich an: Weißen Fußballschuhen. Man erkannte mich mal an meinen schwarz gefärbten Haaren ...

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Aktuell zu dick.

Meine größte sportliche Leistung: Waren glücklicherweise einige. Unter anderem der Aufstieg in die Landesliga; 2x Marathon gefinisht; 100km Megamarsch 2019 in Hamburg; Ich durfte schon zwei Spiele im Weserstadion bestreiten.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW* Hermann Beißner, Landkreis-Star * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Freißenbüttels Lars Böttjer. mehr »

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Unnötige Bogenlampe von der Mittellinie Richtung eigenes Tor. Der Ball knallte an den Pfosten, von dort dem gegnerischen Stürmer vor die Füße, Gegentor.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Ein lautes „JA“, dabei die Faust ballen und mit den Mitspielern feiern.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Ich habe mich alles getraut, sogar eine Bogenlampe zum eigenen Torwart.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Ist vom Zeitpunkt und Spielstand abhängig.

Werder oder HSV? Lebenslang Grün-Weiß.

Meine Laufbahn als Filmtitel: Brokeback Mountain (elf Freunde sollt ihr sein).

Meine schlimmste Angewohnheit: Lautes klatschen; Ausrasten, wenn ich sehe, dass ein Spieler den „Reklamierarm“ hebt und stehenbleibt.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Moin“, „Sorry“, „Danke“.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Jedenfalls nicht Davie Selke.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Dennis Heineke.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Mit einem Kannibalen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Niemals mit einem Kannibalen im Fahrstuhl steckenbleiben, Gesundheit, Weltfrieden.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW* Duo mit Weltklang: Seedorf & Seedorf * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Wörpedorfs Wolfgang Seedorf. mehr »

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

sport@osterholzer-kreisblatt.de