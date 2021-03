* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Pennigbüttels Kai Uwe Töbe. (FR)

Name: Kai Uwe Töbe

Spitzname: „Die wendige Wampe“

Verein: SV Komet Pennigbüttel

Alter: 28, obwohl meine Freundin immer sagt, ich wäre wie ein 5-Jähriger!

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Im Sturm.

Lieblingsposition (im Leben): Immer im Mittelpunkt.

Man erkennt mich an: Meiner ganz besonderen Art.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Vorlaut, hilfsbereit und empathisch.

Meine größte sportliche Leistung: Dass ich noch niemals mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW* „Wunsch? Michael Bonacker im Werder-Trikot“ * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit FCO-Spieler Dominik Staub. mehr »

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Ist immer die gleiche, nämlich, dass ich trotzdem noch mal zum Gegenspieler zurücklaufe, um ihm deutlich zu machen, wo der Schuh drückt.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Mit den Zuschauern interagieren.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Den Okocha.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Gegenfrage: Barfuß oder Lackschuh? Notbremse!

Werder oder HSV? Werder natürlich. Alle anderen Antworten sind irgendwie zweitklassig.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Kai Uwe“

Meine schlimmste Angewohnheit: Dass ich meine große Schnauze nicht halten kann.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Wer lang hat, kann lang hängen lassen.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Antoine Griezmann, für sein starkes Statement für Menschenrechte im Bezug auf Huawei.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Maik „Maik Senf“ John

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Mit Durchfall.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Würde ich mir wünschen, dass das Leid und der Hunger auf der Welt enden. Glück und Gesundheit für alle. Und zudem: Leicht einen sitzen haben und keine Termine.

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir machen das Beste aus der Zwangspause im Sport und bringen Menschen in die Zeitung, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

sport@osterholzer-kreisblatt.de