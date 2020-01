Falkenberg. Die Gäste reisten krankheitsbedingt ohne Spitzenspieler Robin Hillen und nur zu dritt an, sodass von Beginn an zwei Punkte kampflos auf das Konto des TCF wanderten.

Falkenbergs neue Nummer eins Niklas Richter, der vom TC Lilienthal zu seinem Heimverein zurückgekehrt ist, überzeugte bei seinem Debüt von Anfang an. Mit starken Aufschlägen und präziser Vorhand ließ er seinen Kontrahenten beim 6:2, 6:2 nie ins Spiel kommen. An Position zwei steigerte sich Yannick Bastian Mitte des ersten Satzes bei seinen Returns. So gelang ihm bei 4:3 das entscheidende Break, da er den Durchgang im Anschluss souverän ausservierte. Mit einem frühen Break im zweiten Satz zog Bastian seinem Gegner früh den Zahn.

Lennart Riemanns Match glich eher einem Sandplatzduell. Lange Ballwechsel prägten sein Einzel, in dem er schnell mit 0:2 zurücklag. Nachdem der TCF-Kapitän aber seine Fehlerquote deutlich nach unten schraubte, verlor er im ersten Satz kein einziges Spiel mehr. Mit druckvollen Schlägen dominierte Riemann auch den zweiten Durchgang, der am Ende kurzzeitig noch einmal spannend wurde. „Ich habe etwas die Konzentration verloren“, gab Riemann zu, „und dann auch zunächst zwei Matchbälle liegen lassen.“

Im einzig verbliebenen Doppel wussten Niklas Richter und Yannick Bastian durch kontrollierte Volleys und eine allgemein offensive Spielweise zu gefallen. Mühelos stellten sie den Kantersieg sicher. Das Punktspiel dauerte letztlich keine drei Stunden. „Natürlich ist es schön, erfolgreich die Winterserie zu beginnen. Etwas größere Gegenwehr hätten wir uns allerdings schon erwünscht, da in Kürze ganz andere Kaliber auf uns warten“, erklärte Lennart Riemann. Beim Bremer TV am kommenden Spieltag könnten auch die beiden anderen Rückkehrer und Ex-Lilienthaler Niklas Hansmann und Patrick Velewald ihr Comeback im Falkenberger Trikot geben.

TC Falkenberg – Bremerhavener TV 1905 6:0: Richter – Haack 6:2, 6:2; Bastian – Allenstein 6:3, 6:1; Riemann – Nehlsen 6:2, 6:4; Hansmann – kampflos 6:0, 6:0; Richter/Bastian – Haack/Allenstein 6:3, 6:1; Riemann/Hansmann – kampflos 6:0, 6:0 FM