Crosstraining statt Kickboxen: Christopher Gevatter kam dem Wunsch der Gruppe nach Veränderung nach. (FR)

Seit 24 Jahren nun schon betreibt Christopher Gevatter Kampfsport, beziehungsweise hat er dies bis vor zwei Jahren noch regelmäßig getan. Bei der SG Hülseberg bot der 34-Jährige insgesamt fünf Jahre Kickboxen an. So weit, so normal. Ungewöhnlich ist es allerdings schon, dass aus der Kickboxgruppe inzwischen eine Crosstrainingsgruppe geworden ist – mit Christopher Gevatter als Trainer und den annähernd selben Teilnehmern wie zuvor. Alle hätten den Umschwung nicht mitgetragen, erzählt Gevatter. „Zwei bis drei Leute sind abgesprungen.“ Aber dabei blieb es. Und dies auch letztlich deshalb, weil ein beiderseitiger Wunsch nach einer Veränderung herrschte. „Ich muss dazu sagen: Crosstraining war uns die ganze Zeit nicht fremd“, verrät Christopher Gevatter. Vor allem bei Aufwärmübungen seien einige Elemente dem Crosstraining entnommen gewesen, sagt er. Trotzdem blieb die Gruppe insgesamt fünf Jahre eine Kickboxgruppe. „Ich war aber enttäuscht, weil ich den Eindruck hatte, dass es den Verbänden bei Wettkämpfen nur auf Profit und nicht auf Förderung ankommt“, meint der lizenzierte Kickboxtrainer.

Und da innerhalb der Gruppe der Wunsch nach mehr Crosstrainingsinhalten ausgeprägt war, wechselte sie kurzerhand die Sportart. „Functional fitness“ lautet dabei das Zauberwort, das sich die Teilnehmer auferlegt haben. Hier werden einzelne, abwechselnde und immer wieder veränderte Übungen zur Kraftausdauer und Kondition absolviert. Dreimal die Woche bietet Christopher Gevatter ein zweistündiges Training an – mit Option auf eine vierte Einheit am Sonnabend. „Mir ist der Gruppengedanke auch sehr wichtig“, betont der 34-Jährige. Bei einem bloßen Training soll es nach Möglichkeit nicht bleiben. Gemeinsame Übungen oder auch die Teilnahme an Hindernisläufen würden den Teamgeist stärken, sagt Gevatter. Entsprechend gestaltet er das Training. „Es macht einfach mehr Spaß, wenn man etwas gemeinsam erreicht“, findet er.