Moin Dennis. Sag mal, wie findest Du eigentlich diese unglaubliche Geschichte mit der neuen Spielgemeinschaft? Ist das nicht ein Hammer?

Haben jetzt Bornreihe, Hagen, VSK und Hambergen endlich eine Spielgemeinschaft gegründet?

(lacht) Nee, Herr Dohr, da sind Sie genau einen Monat zu spät! Unsere „Ente“ vom Worpsweder Dreigestirn mit Michael Rickers, Oliver Schilling und Gerd Buttgereit hat in der Hinsicht wesentlich besser funktioniert.

Ich habe ähnliche Reaktionen bekommen. Und so ein leichtes Misstrauen war da durchaus vorhanden, aber so ganz sicher waren sich die meisten eben doch nicht. „Ist doch ein Aprilscherz, oder?“, schrieb etwa Steffen Dietrich vom SV Bornreihe.

(lacht) Dass ich keinen Dienst hatte! Und er: „Ach, hör doch auf!“

Man mag den Funktionären und Milliardären und wer da sonst noch so alles mitredet, sagen: Erstickt doch an eurer Gier! Bei mir befördert das nur ein Abwenden vom Profifußball. Sollen die doch ihr eigenes Süppchen kochen. Ich mach da nicht mit! Und zum Glück denke nicht nur ich so.

Na, auf Gerechtigkeit im Fußball dürfen wir lange warten. Das mit der EM passt doch da auch wie die Faust aufs Auge. Auf einmal dürfen in München doch Zuschauer zugelassen werden? Was sagen eigentlich Konzertveranstalter dazu? Das ist mir alles viel zu blöd, dieser Blase zu folgen.

Ich geb’s ja zu: Auch ich freue mich (und werde mit dem Einschalten des Fernsehers diese betrübliche Entwicklung befeuern). Aber ist halt Fußball, ne. Kannst nicht ohne, aber vielleicht mit ein bisschen weniger als vorher.

Du meinst so wie bei unseren FDSNGWAPDSNGW-Steckbriefen?

Gute Idee, das machen wir! Wie wollen wir es machen? Redaktion gegen Leser oder sollen die Leser unter sich bleiben?

Hm, ein Tennis-Match als Hauptpreis eines Fußball-Tippspiels ... Herr Dohr, finden Sie den Fehler! Und ob es für unseren Gewinner wirklich ein Gewinn wäre, gegen Sie oder mich anzutreten, muss zumindest hinterfragt werden. Abgesehen davon: Wir müssten erst einmal gegeneinander spielen. Da fängt es doch schon an! Und ich sage Ihnen, Herr Dohr: An mir lag es nicht, dass unser – man muss es ja so sagen – groß angekündigtes Match noch nicht stattgefunden hat. Also ich wäre ja auch barfuß gegen Sie in der Halle angetreten, weil man dort ja Schuhe nur mit glatter Sohle anziehen darf. Und wenn es nach mir gegangenen wäre, hätten wir uns auch auf einem Außenplatz duelliert. Aber Herrn „Mimimi“ Dohr war es ja zu kalt ...

Sie haben bei Ihrer Aufzählung die Blaskapelle vergessen... Herr Dohr, wer will Ihnen denn beim Tennisspielen zuschauen? Und mir! Ich sehe es sowieso schon kommen: Am Ende schauen uns nur unsere Mütter und Gründerinnen des Schott-the-Dohr-Fanclubs zu ... Aber gut, lassen wir uns überraschen, ob sich das tatsächlich einer (oder sogar mehrere) antun möchte, unsere Tenniskünste live zu erleben.

Das sagst du was, Tobi. Die „Kultfigur“, die wir in unserer Vereinsserie hervorstellen, entpuppt sich zu einem echten Phänomen. Die Vereine tun sich zum Teil doch ziemlich schwer, eine zu benennen. Wahrscheinlich, weil denen das Wort zu hochtrabend ist, oder was meinst Du?

Wir hätten die Kultfigur auch „gute Seele“ nennen können. Aber wir haben uns ja dabei etwas gedacht, denn es gibt in jedem Verein den einen oder die eine, oder mehrere, die den Verein einfach ausmachen. Und die wollen wir ebenso vorstellen wie den Verein selbst. Leider hat es ja auch dazu geführt, dass wir einem Verein, der partout keine Kultfigur benennen wollte, absagen mussten. Schade.

Das schaffen wir auch noch! Das Licht am Ende des Tunnels wird größer werden. Und wer weiß? Vielleicht ereignen sich in den kommenden Wochen ja genauso spannende Geschichten wie in den vergangenen Wochen. Und wenn wir da ein bisschen nachhelfen müssen – Stichwort Aprilscherz –, ist das auch nicht weiter schlimm (lacht).

Glaub es oder glaub es nicht, und das ist wirklich kein Aprilscherz: Mich hat eben ein arabisch klingender Mann angerufen, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Jedenfalls erzählte er, dass er großer Fan der Osterholzer Fußballszene ist und eine eigene Liga gründen will. Der faselte irgendwas von einer Mega-Liga, oder so. Und Geld, viel Geld für die teilnehmenden Vereine. Wir sollen das bekanntmachen. Ich habe ihm gesagt, dass wir schon den Derby-Cup haben und die Volksbank schneller war. Dann habe ich aufgelegt. Ich denke, das war auch in Deinem Sinne.

Die Sportredaktion

schließt den Monat April ab. In unserer etwas anderen Rückschau lassen wir den vergangenen Monat Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.