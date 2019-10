Werkmeister wird zu Hambergens Matchwinner

Hambergen/Stendorf. Die Rote Laterne hat hingegen wieder der FSC Stendorf inne, der beim BTV Friesen trotz eines starken Tobias Thomas mit 4:9 unterlag.

FC Hambergen II – TSV Posthausen 9:6: Der Sieg wäre wohl noch höher ausgefallen, hätte Sascha Spiewack sein Niveau gegen Posthausens Nummer eins Torsten Schrodt nach dem 11:3 und 11:5 einen weiteren Satz halten können. Besser machte es FCH-Spitzenspieler Tarek Raudszus, der bei zwei Fünfsatzsiegen gegen Schrodt und Kai Emigholz Nervenstärke bewies. Tobias Krüger hielt die Hausherren mit einer 2:0-Bilanz im mittleren Paarkreuz auf Kurs. Zum Matchwinner avancierte Marko Werkmeister, der seine überragende Leistung mit dem entscheidenden Schlusspunkt (3:1 gegen Peter Sasse) krönte.

BTV Friesen – FSC Stendorf 9:4: Die Gäste wehrten sich nach Kräften, waren aber wie erwartet beim neuen Spitzenreiter in der Summe chancenlos. Die Niederlage hielt Tobias Thomas in Grenzen. Der Angriffsspieler beeindruckte durch Erfolge im oberen Paarkreuz gegen Belmin Ahmetagic und Moritz Marks und holte auch den einzigen Doppelzähler an der Seite von Simon Scholze. In die Siegerliste durfte sich auf Seiten des FSC auch noch Joachim Geils eintragen. Letztlich war das aber zu wenig, um den ersten Saisonzähler einzufahren.

FC Hambergen II – TSV Posthausen 9:6: Raudszus/Krüger – Schrodt/Oestmann 3:2 (6:11, 11:9, 5:11, 11:7, 11:6); Sascha Spiewack/Werkmeister – Emigholz/Thomfohrde 0:3 (8:11, 3:11, 3:11); Steffens/Schindler – Robbers/Sasse 3:0 (11:3, 11:9, 11:9); Raudszus – Emigholz 3:2 (4:11, 11:3, 13:11, 12:14, 11:8); Sascha Spiewack – Schrodt 2:3 (11:3, 11:5, 8:11, 6:11, 8:11); Krüger – Oestmann 3:1 (12:10, 10:12, 11:4, 11:8); Steffens – Thomfohrde 1:3 (5:11, 12:10, 8:11, 5:11); Schindler – Sasse 1:3 (11:7, 10:12, 4:11, 6:11); Werkmeister – Robbers 3:1 (11:2, 8:11, 11:7, 11:5); Raudszus – Schrodt 3:2 (7:11, 11:4, 11:5, 8:11, 11:5); Sascha Spiewack – Emigholz 1:3 (8:11, 8:11, 11:8, 2:11); Krüger – Thomfohrde 3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:4); Steffens – Oestmann 0:3 (7:11, 14:16, 8:11); Schindler – Robbers 3:2 (10:12, 11:7, 12:10, 4:11, 12:10); Werkmeister – Sasse 3:1 (9:11, 11:3, 15:13, 13:11)

BTV Friesen – FSC Stendorf 9:4: Marks/Ahmetagic – Thomas/Scholze 0:3 (13:15, 4:11, 6:11); Nowakovski/Bruns – Geils/Müller-Reich 3:0 (11:3, 11:3, 11:8); Jung/Alpert – Rust/Marquart 3:2 (8:11, 11:9, 6:11, 12:10, 11:7); Marks – Rust 3:1 (4:11, 11:3, 11:6, 11:6); Ahmetagic – Thomas 2:3 (11:1, 11:13, 11:3, 10:12, 4:11); Nowakovski – Scholze 3:0 (11:3, 11:7, 11:3); Bruns – Marquart 3:1 (11:2, 8:11, 11:6, 11:5); Jung – Müller-Reich 3:0 (11:7, 11:8, 12:10); Alpert – Geils 0:3 (8:11, 7:11, 6:11); Marks – Thomas 1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 11:13); Ahmetagic – Rust 3:1 (11:5, 5:11, 11:7, 11:7); Nowakovski – Marquart 3:0 (11:8, 11:6, 22:20); Bruns – Scholze 3:1 (11:2, 9:11, 11:8, 11:6) FM