Borgfeld. Dabei waren die „Wümme-Kicker“ in den ersten 20 Minuten sogar überlegen, trafen durch Kapitän Yasin Özcan per Kopf die Latte, gaben jedoch anschließend das Spielgeschehen komplett aus der Hand. Die Gastgeber nutzten ihre dritte große Gelegenheit, als ein Schuss aus elf Metern saß. Nach der Pause geriet Naxiro Garuba in den Mittelpunkt. Zunächst vergab der Rechtsverteidiger eine ordentliche Kopfballchance und holte im Gegenzug einen JFV-Stürmer im eigenen Strafraum von den Beinen. „Nach dem 0:2 haben wir uns zwar weiterhin sehr bemüht, aber keine konstruktiven Möglichkeiten mehr erarbeitet“, merkte SCB-Trainer Markus Werle sichtlich enttäuscht an.

Weitere Informationen

SC Borgfeld: Kuss; Garuba, Özcan, Soulkou, Bekjar, Uslu, Leschinsky, Schönawa, Schierholz, Altenburg, Kremming (eingewechselt: Appiah, Grün, Olszak, Atayi)

Tore: 1:0 (33.), 2:0 (64./Foulelfmeter) FM