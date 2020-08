Bokel. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat sich im Freundschaftsspiel beim Vertreter aus der Fußball-Bezirksliga 4, MTV Bokel, eine 2:0-Pausenführung noch aus den Händen nehmen lassen. „Dabei hatten wir im ersten Durchgang noch alles im Griff und hätten sogar das 3:0 oder 4:0 nachlegen müssen“, stellte ein ziemlich enttäuschter VSK-Coach Thorsten Westphal nach dem 2:2-Remis fest.

Er habe in der zweiten Halbzeit das Gefühl gehabt, dass er seine Mannschaft komplett ausgetauscht und sein Team mit zwei Mann weniger auf dem Platz gestanden hätte. „Eigentlich bin ich eher ein ruhiger Typ. Aber da bin ich dann mal laut geworden und aus der Hose gegangen“, erklärte Westphal. Bereits nach 120 Sekunden verlängerte Jannik Haslop einen Freistoß von Bonce Ciftci mit dem Kopf in Richtung zweiten Pfosten. Dort stand der aufgerückte Innenverteidiger Steffen Brünjes goldrichtig und erzielte das 1:0 für die Formation aus der Bezirksliga 3. Neun Minuten hiernach war die Welt für Bonce Ciftci dann nicht mehr in Ordnung.

Bokels Schlussmann Tarek Mück grätschte den früheren Offensivmann des SV Arminia Freißenbüttel derart rüde von hinten um, dass dieser sich verletzte und Schiedsrichter Stephan Niemeyer gar nichts anderes übrig blieb, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Niemeyer ist übrigens nicht nur Referee, sondern auch Spartenleiter beim MTV Bokel. „In Testspielen kann man auch einen Schiedsrichter aus dem eigenen Verein nehmen“, informierte MTV-Übungsleiter Detlef Zapp. Dass Dustin Hirsch den fälligen Strafstoß sicher zur vermeintlichen Vorentscheidung versenkte, machte Ciftci aber nur bedingt glücklich.

Ciftci fällt erst mal aus

Schließlich schied der Offensivakteur verletzt aus der Partie aus. „Bonce wird uns zum Saisonauftakt nun sicherlich erst mal fehlen“, bedauerte auch VSK-Coach Thorsten Westphal. Sein eigener Sohn Felix Westphal hätte das Resultat in der Folgezeit auf 3:0 oder 4:0 stellen können. Doch er vergab seine beiden Großchancen. „Das muss er noch lernen“, urteilte sein Vater Thorsten Westphal.

Auch Jannik Haslop sowie der für Bonce Ciftci neu ins Match gekommene Tjerk Johannsen hatten ebenfalls noch das 3:0 für den Gast in den ersten 45 Minuten auf dem Fuß. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft und haben dabei auch eine gute Raumaufteilung aufgewiesen. Was dann aber in unserem Pausentee drin war, weiß ich nicht. Dass wir das Spiel dermaßen aus der Hand geben, ist mir ein Rätsel. Darüber muss ich erst einmal eine Nacht schlafen“, teilte ein verärgerter Westphal mit.

Ebenso sauer wie sein Trainerkollege über den zweiten Abschnitt war Detlef Zapp über die erste Hälfte: „Das war eine glatte Sechs von uns. Der VSK hat aber auch richtig gute Kicker in seinen Reihen.“ Zapp räumte ein, dass seiner Mannschaft das 0:2 zur Pause noch geschmeichelt habe. Doch nach dem Seitentausch ging ein Ruck durch seine Formation. Zudem bewies der MTV-Trainer mit der Einwechslung von Dennis Blanco ein goldenes Händchen. Der Bokeler Angreifer markierte beide Treffer für die Schwarz-Weißen. In der 65. Minute preschte Dustin von Döhlen auf der rechten Seite nach vorne und flankte im Anschluss scharf auf den Torschützen in die Mitte. „Dabei haben wir vorher trotz Überzahl zweimal nicht den Ball wegbekommen“, kritisierte Thorsten Westphal. Das 2:2 fiel dann ganz ähnlich.

„Das war praktisch eine Blaupause des ersten Treffers“, so Zapp. Nur leistete diesmal Julius Novara die Vorarbeit über den rechten Flügel. „Bei der Hereingabe war der Ball gefühlte zehn Sekunden in der Luft“, ließ Westphal hinterher wissen. Nachdem ein Bokeler selbst noch kurz vor der Linie den Ausgleich verhindert hatte, setzte Dennis Blanco schließlich erfolgreich nach.

MTV Bokel – VSK Osterholz-Scharmbeck 2:2 (0:2)

MTV Bokel: Mück; Hemeyer, Rademacher, Schnabel, Albrecht, Novara, Behling, Waag, Björn Bedürftig, Maulawy, von Döhlen (eingewechselt: Blanoc, Hamann)

VSK Osterholz-Scharmbeck: Vollstedt; Helmke, Brünjes, van Osten, Bruchwalski, Westphal, Haslop, Schumacher, Hirsch, Ciftci, Liouras (eingewechselt: Johannsen, Wegeleben, Melzer, Leskow, Taha)

Tore: 0:1 Steffen Brünjes (2.), 0:2 Dustin Hirsch (11.), 1:2 Dennis Blanco (65.), 2:2 Dennis Blanco (75.)

Schiedsrichter: Stephan Niemeyer (MTV Bokel)