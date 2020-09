Beim VSK Osterholz-Scharmbeck herrscht vor dem Saisonstart in der Bezirksliga eine Aufbruchstimmung, die förmlich greifbar ist. Vergessen ist die triste Vorsaison, in der die Kreisstädter zum Zeitpunkt des Abbruchs tief im Tabellenkeller feststeckten – vielmehr will das einstige Aushängeschild des Landkreises neu angreifen. Dieses Selbstbewusstsein vermittelt dabei insbesondere der neue Mann auf der Kommandobrücke: Der ehemalige A-Jugend-Trainer Thorsten Westphal, der die Rollen bekanntermaßen mit Oliver Schilling tauschte, glaubt fest an die Qualitäten seiner Truppe.

„Ich habe hier eine gut ausgebildete und fußballerisch gute Mannschaft übernommen. Die Jungs sind mit viel Engagement bei der Sache, auch der Teamgeist passt absolut“, lobt Westphal. Mangelnde Qualität war aber auch in der vergangenen Saison keineswegs die Hauptursache der Krise, stattdessen waren es vor allem mentale Probleme der jungen Formation: „Das war Kopfsache. Daher haben wir in erster Linie versucht, den Spaß zurückzubringen und das Selbstvertrauen aufzubauen“, erklärt Westphal.

Und das scheint geklappt zu haben: Nicht nur in unzähligen Trainingseinheiten waren die VSK-Kicker extrem eifrig, auch in den insgesamt zehn Testspielen wussten sie zu überzeugen. In den meisten Spielen zeigte der Bezirksligist dabei schon eine gute Spielanlage und einen ausbalancierten Aufbau. Highlight der Vorbereitung war natürlich das 2:2 gegen den TSV Ottersberg, bei dem der hochgehandelte Landesligist an den Rand einer Niederlage gebracht wurde. „Das war ein super Spiel von uns. Vor allem hat mir gefallen, dass die Jungs auch nach zwei Gegentoren in wenigen Minuten nicht eingebrochen sind“, erinnert sich Thorsten Westphal.

Doch nicht nur im mentalen Bereich scheint die Mannschaft weiter als im Vorjahr, viele Spieler haben auch fußballerisch die nächste Entwicklungsphase durchlaufen – und fangen so den Abgang einiger Leistungsträger auf. Exemplarisch kann hier Dennis Knecht genannt werden, der sich im Defensivbereich zu einer unverzichtbaren Stütze gemausert hat. „Dennis hat einen richtigen Sprung gemacht und geht mit starken Leistungen voran“, strahlt Westphal. Aber auch Akteure wie Dean Leskow, Tjerk Johannsen oder Steffen Brünjes konnten in der Vorbereitung nachhaltig überzeugen.

Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf den Saisonstart riesengroß ist – genauso wie das momentane Selbstbewusstsein bei den Grün-Weißen. „Die Energie muss jetzt raus, die Jungs sind heiß. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir eine stabilere Runde spielen. Natürlich gehört mit Blick auf Verletzungen auch ein wenig Glück dazu, gerade zuhause werden wir aber schwer zu schlagen sein. Und wenn wir es schaffen, unser Spiel durchzuziehen, dann ist mir auch egal, wie der Gegner heißt. Dann werden wir den Sprung in die Meisterrunde schaffen“, versichert Westphal.

Um tatsächlich den Sprung unter die ersten fünf Teams in der zweigeteilten Liga zu schaffen, wäre ein erfolgreicher Start am Sonntag beim FC Hansa Schwanewede (14 Uhr) natürlich wünschenswert – notwendig für einen positiven Saisonverlauf ist er aber nicht. „Ein Sieg zum Start macht vieles leichter und wir werden alles dafür geben. Auch Misserfolge werden uns aber nicht aus der Bahn werfen“, verspricht Thorsten Westphal. Es scheint also, als hätte der VSK Osterholz-Scharmbeck die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Saison gezogen – um nun mit der nötigen Lockerheit wieder oben anzugreifen.

Weitere Informationen

VSK OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Neuzugänge: Moritz Helmke, Yannik Haslop (beide eigene 2. Herren), Pascal Meierdierks (SV Arminia Freisenbüttel), Martin Jahnke (SV Hemelingen)

Abgänge: Ali Dag (SG Aumund Vegesack), Patrik Hirsch (TSV Ottersberg), Fabian Thiel (TSV Gut-Heil Bassen), Luca Mischnick (FC Hambergen), Azad Kurnaz (Ziel unbekannt), Ben Marlin Jessop (Studium Köln), Björn Huskamp, Maximilian Dohme (beide eigene 2. Herren)

Restkader: Kevin Meier, Malte Vollstedt, Michel Stelljes; Tobias Stöhr, Steffen Gardianczick, Tim Bruchwalski, Joshua van Osten, Dennis Knecht, Steffen Brünjes, Pascal Meierdierks, Dean Leskow, Moritz Helmke, Yannik Haslop, Dustin Hirsch, Dennis Riemer, Liouras Evangelos, Benjamin Knecht, Martin Janke, Juri Kiekhöfer, Boban Bojanic, Bonce Ciftci, Mohamed Taha, Tjerk Johannsen

Trainer: Thorsten Westphal

Sportlicher Leiter: Ralf Strömer

Co-Trainer: Frank Müller, Sven Wolgast

Torwarttrainer: Erwin Rapp

Betreuer: Wolfgang Stöhr

Physiotherapeut: Ole Böttjer

Meisterschaftsfavoriten: FC Hambergen, TSV Bassen

Saisonziel: Erreichen der „Meisterrunde“