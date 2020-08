Bsssssssss-bsssssssssss-bssssssssss.

Herr Dohr, machen Sie sich nur lustig über mich. Ich hätte Ihnen nicht von meinem Urlaub auf Rügen erzählen dürfen, und schon gar nicht von den vielen Mücken, die zum Ende hin eine echte Plage waren. Eine amtliche Zählung eines Tages hat ergeben: 32 Stiche vom Scheitel bis zur Sohle. Ich erwarte da ein bisschen mehr Mitgefühl von Ihnen!

Das war es in der Tat. Aber wenn um dich herum die ganze Zeit diese Viecher schwirren, kann das einem schon die Laune verderben. Dabei habe ich aus verlässlicher Quelle erfahren, dass es auf der Insel auch mückenfreie Zonen gegeben haben soll.

Rügen = Mücken – diese Erfahrung musste auch Sportredakteur Dennis Schott leidvoll machen. (Patrick Pleul)

Haha. Trotzdem: Rügen sieht mich nicht wieder. Habe den Insel-Charme doch stark vermisst, dafür ist Rügen einfach zu groß. Da beneide ich dich ja schon etwas um deinen Borkum-Urlaub. Wie ich dich kenne, warst du von morgens bis abends am Strand, oder?

Klingt nicht schlecht. Aber sag mal Tobi, wolltest Du auf Borkum nicht auch ein Beachvolleyball-Turnier spielen? (zwinker, zwinker)

Glückwunsch und Respekt. Klingt nach einem perfekten Urlaub.

Obwohl ich eigentlich nur gefragt habe, um Dir auch mal eine Bühne zu geben – und unseren Lesern den Beweis zu liefern, dass zumindest einer von uns sportlich was drauf hat. Du hattest mir ja schon im Urlaub ganz stolz eine Nachricht geschickt.

Du fragst mich ernsthaft, ob ich mich sportlich betätigt habe? Ich hatte Urlaub! Zumindest rein optisch hätte man denken können, ich hätte eine Etappe bei der Tour de France von Cordon-Bleu nach Cornichons mitgemacht. Braune Beine, braune Arme, braunes Gesicht, sonst käseweiß geblieben. Es war eher ein Touri- als ein Badeurlaub. Aber ich habe das Programm voll durchgezogen. Wusstest Du eigentlich, dass man auf Rügen zum Kreidefelsen 45 Minuten hochlaufen muss, um ihn oben dann von einer vorgelagerten Plattform aus – natürlich nach langem Schlangestehen – sehen zu können? Das war mein Sport! Apropos: Es geht bald wieder los. Endlich!

Also, unser Oberligist FC Hagen/Uthlede hat sich ja sehr positiv über die Zweiteilung geäußert. Die Staffeln sind jetzt noch regionaler mit „Debys“ gegen Heeslingen, Rotenburg oder Uphusen. Finde ich auch gut! Die Staffel für Bornreihe ist allerdings recht Stade-lastig. Aber, das hatte Trainer Frank Meyer ja gesagt, ist nur eher ein kleiner Negativpunkt, wenn überhaupt. Ich glaube, die Sehnsucht, dass es bald wieder losgeht, ist einfach zu groß, als dass man sich darüber aufregt. Und auch die überraschende Zweiteilung in der Bezirksliga wurde von unseren Vereinen ja zum Großteil positiv bewertet, selbst vom FC Worpswede, der als einziges Osterholzer Team in der Staffel 1 spielt. Hat mich schon überrascht. Das einzig Blöde ist allerdings: Unser beliebter Volksbank-Derbycup fällt nun leider flach.

Erst mal, Herr Dohr: Ihr geliebtes Schnick-Schnack-Schnuck-Szenario war und ist nun absolut kein Thema. Es wird wieder richtig gespielt! Wesentlich besser finde ich da schon Deinen Vorschlag für ein Derbycup-Turnier. Keine schlechte Idee. Im Winter haben wir den Schmolke-Cup in der Halle, im Sommer dann den Volksbank-Cup auf dem Rasen. Denn so viel ist klar: Ein Derby-Ranking ist unseren Bezirksligisten mindestens genauso wichtig wie die normale Tabelle. Und komplett auf die Derbywertung verzichten …wollen die Bezirksligisten doch auch nicht, oder? Prestige ist immer noch Prestige, und außerdem gäbe es ja auch ein schönes Preisgeld zu gewinnen.

Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass gerade der FC Hambergen ungern auf die Derby-Wertung verzichten würde. Der hat in den letzten Jahren ja ordentlich abgesahnt und wäre natürlich auch dieses Jahr einer der Topfavoriten. Wie auch in der Liga, da gebe ich Dir recht. Wobei: Es gab ja viel Bewegung im Kader, dazu einen neuen Trainer. Das muss sich alles erst mal finden, oder?

Oh, dünnes Eis, Herr Dohr. Das sind Tippspiele immer. Aber ich lasse Ihnen gerne den Vortritt!

Also das ist ja mal gar nicht weit aus dem Fenster gelehnt, Herr Dohr. Da gehe ich chloroform. Trainer Carsten Werde hat ja trotz Corona von einer guten Vorbereitung gesprochen und selbst die Aufstiegsrunde als Ziel genannt. Außerdem macht das letzte Spiel Mut, auch wenn die Grün-Schwarzen das Halbfinale im Niedersachsenpokal verloren haben. Aber arbeiten wir uns doch der Reihe nach durch. Wetten, dass auch der SV Bornreihe eher in der ersten statt in der zweiten Hälfte seiner Staffel zu finden ist..?

Das ist wirklich sehr gewagt. Da glaube ich nicht dran. Es wird für den VSK nur um den Klassenerhalt gehen – trotz der bislang guten Vorbereitung und dem Optimismus, den Trainer Thorsten Westphal versprüht. Auch Hansa Schwanewede wird es schwerhaben, befürchte ich. Schon in der letzten Saison hätte es der Klub schwergehabt, die Klasse zu halten. Der Abbruch kam Hansa gut zupass, weil sich die Gegner auf das Umschaltspiel im Laufe der Zeit eingestellt haben. Nach den bisherigen Auftritten muss man sich auch um Pennigbüttel etwas Sorgen machen. Löhnhorst ist nach der famosen Vorsaison komplett „uneinschätzbar“, aber es wird für den Aufsteiger, wie auch für Worpswede, schwer werden. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, ich weiß. Deswegen, Tobi, hau noch mal zum Abschluss etwas Positives heraus!

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt die Urlaubszeit ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.