Thore Meyer, Präsident des Golfclubs Worpswede, auf dem Vereinsgelände. (Maximilian von Lachner)

Viele Golfinteressierte fragen sich, warum der GC Worpswede trotz seines Namens keine Anlage in oder zumindest in der Nähe von Worpswede hat. Das liegt daran, dass Anfang der 1970er-Jahre vor der Gründung nicht klar war, welches Areal die Heimat des Vereins werden würde. Weil der Gründungsvater des Clubs, Karl Tegeler, seinerzeit in Worpswede wohnte, gab er seine private Adresse als Vereinsadresse an.

„Karl wollte den Namen nicht mit dem Platz verbinden“, sagt Worpswedes Schriftführerin Renate Tegeler, deren Ehemann Helmut der Neffe des Gründungsvaters ist. In der Worpsweder Gegend gab es keine geeigneten Flächen. Der Verein hatte aber einen Platz Am Schäferberg in Hambergen gefunden. „Das war auch schon so eingetragen“, verrät Renate Tegeler. Es kam aber keine Einigung mit den Landwirten zustande, denen das Areal gehörte. „An den Verhandlungen waren elf oder zwölf Bauern beteiligt. Da war es sehr schwierig, einen Preis auszuhandeln“, so Tegeler.

Die gescheiterten Verhandlungen machten die Planungen im Areal zwischen Hambergen-Ströhe, Oldenbüttel und Freißenbüttel zunichte. Ein heftiger Sturm im Jahr 1972 sorgte dann dafür, dass eine andere Fläche in Vollersode-Giehlermühlen in Frage kam. Die Gruppe um Karl Tegeler wurde sich mit dem damaligen Eigentümer Hinrich Wischhusen schnell einig über eine langfristige Verpachtung. „Karl Tegeler wollte bei der Gründung des Vereins nicht ständig Änderungen am Namen vornehmen“, informiert Renate Tegeler. Karl Tegeler kannte Wischhusen aus der Landwirtschaftskammer. „Der Orkan hat uns einen Platz beschert“, frohlockt GC-Präsident Thore Meyer.