Nicht nur Hagens Kai Diesing möchte am Montag zum Spitzenspiel gegen Treubund Lüneburg vor vollbesetzten Rängen auflaufen. (Werner Maass)

Hagen. Der FC Hagen/Uthlede erwartet am Ostermontag um 15 Uhr den Zweiten der Fußball-Landesliga, MTV Treubund Lüneburg, zu einer Art vorgezogenem Showdown im Titelkampf. Am Ostersonnabend um 16 Uhr soll aber erst einmal ein Sieg beim SV Teutonia Uelzen her. „Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich nicht schon jetzt mit Vorfreude an Montag denke. Aber diese Gedanken müssen wir in den 90 Minuten in Uelzen beiseite schieben, um uns voll auf die Pflichtaufgabe zu konzentrieren“, sagt FC-Trainer Carsten Werde.

Die Uelzener haben ein ganz ähnliches Problem. Sie gastieren am Ostermontag im Halbfinale des DFB-Bezirkspokals beim Spitzenreiter der Bezirksliga 4, VfL Güldenstern Stade. „Uelzen steckt aber in solch großen Abstiegssorgen, dass die Liga bestimmt die Priorität genießen wird“, vermutet Werde. Der Viertletzte verfügt über ein paar sehr torgefährliche Spieler. Bei Standardsituationen bringt Verteidiger Evgenij Krasnikov immer wieder seine enorme Kopfballstärke zum Einsatz. So erzielte er auch bereits fünf Treffer in dieser Saison. „Außerdem ist Uelzen mit Malte Bertram und Philipp Hatt in der Offensive gut besetzt“, lässt Carsten Werde wissen. Hatt belegt auch mit 13 Toren Rang drei in der Torjägerliste der Landesliga. Uelzens Tom Wilhelm bringt es immerhin auch auf acht Treffer. „Wir fahren mit der klaren Zielsetzung von drei Punkten nach Uelzen“, redet Carsten Werde Klartext.

Nach der Pflichterfüllung soll dann am Ostermontag die Kür gegen den MTV Treubund Lüneburg folgen. „Wir haben die große Chance, die Weichen mit einem Erfolg in Richtung Titelgewinn zu stellen“, frohlockt Werde. Bei den Lüneburgern ist sicherlich Tim Franke besonders zu beachten. Dieser führt mit 20 Saisontoren die Liste der Goalgetter in der Liga an. „Treubund stellt aber im gesamten Kollektiv eine gute Mannschaft dar. Nicht umsonst ist der Verein unser größter Konkurrent im Kampf um Platz eins“, stellt Carsten Werde klar. Vor allem die MTV-Abwehr ist nur schwer zu knacken. Mit nur 13 Gegentoren verfügt der Zweite über die beste Defensive der Landesliga.

Carsten Werde baut für Ostermontag auch auf die Unterstützung der Anhänger: „Solche Spiele des Ersten gegen den Zweiten sind im Fußball das Salz in der Suppe. Die Zuschauer können erwarten, dass sie auf ihre Kosten kommen werden.“ In beiden Spielen müssen die Grün-Schwarzen auf Jan Woltmann verzichten, der mit einem "Pferdekuss" ausfällt. Das Hinspiel bei Treubund Lüneburg verloren die Mannen um Torjäger Tim Grundmann mit 0:1. Revanchegelüste hegt Carsten Werde angesichts dieser Schlappe aber nicht: „Mir geht es hier nicht um Revanche. Die Lüneburger haben uns ja schließlich mit ihrem Sieg nicht wehgetan. Es kommt eben mal vor, dass man im Fußball Spiele verliert. Uns geht es vielmehr darum, die große Chance zu einer kleinen Vorentscheidung im Titelkampf zu nutzen.“

Im Match beim SV Teutonia Uelzen werde er keine Spieler im Hinblick auf das Topspiel schonen. „Wir nehmen in Uelzen keine Rücksicht auf das Spiel am Montag“, verspricht der 30-Jährige. Im Hinblick auf die Kontrahenten wolle er sich nur wenige Gedanken machen: „Unsere Aufgabe muss es sein, unser eigenes Spiel unabhängig vom Gegner durch zu bekommen.“ Da Treubund Lüneburg am heutigen Sonnabend mit dem Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe auch noch eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen hat, könnten die Hagener ihren Vorsprung auf den direkten Verfolger im Idealfall auf zehn Zähler ausbauen. „Wenn es uns gelingt, beide Spiele für uns zu entscheiden, wäre dies ein großer Schritt in Richtung Titelgewinn“, erklärt Carsten Werde.