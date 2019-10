Wappen VSK Osterholz-Scharmbeck logo Vereinswappen (Frei)

So eine Phase hat Oliver Schilling wohl auch noch nicht erlebt in seinen vielen Jahren als Trainer. Woche für Woche muss der Coach des VSK Osterholz-Scharmbeck über Niederlagen seines Teams reden, und immer wieder kommt dann irgendwann dieser Halbsatz: „Eigentlich haben wir das echt gut gemacht.“

Das mag bei sieben Niederlagen aus neun Saisonspielen wie eine extrem ausgeprägte Form des Schönredens wirken. Dennoch hat Schilling in den vergangenen Wochen sehr viel Zuspruch erhalten. Von der Konkurrenz, von Zuschauern, von gegnerischen Trainern – so sprach beispielsweise Pennigbüttels Coach Malte Jaskosch nach dem 0:2 des VSK gegen den Heeslinger SC II von einem überragend guten Bezirksligaspiel beider Mannschaften. Woran liegt es also, dass der VSK derart tief im Keller steckt?

Nur Pech ist es ganz gewiss nicht, das weiß auch Oliver Schilling. Vielmehr ist da eine Verkettung unglücklicher Personalentscheidungen in Beziehung zum extrem jungen Alter der Mannschaft zu setzen. Es gibt wohl kaum ein Team in der Liga, das so sehr die Fantasie beflügelt, wie dieser junge VSK. Die entscheidende Frage ist aber nun erst einmal: Wie lange bleibt es ruhig im Trainerteam, in der Mannschaft, im gesamten Verein?