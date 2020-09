Bezirksliga 3, Staffel 2: Timo Schneider, der Trainer des FC Hansa Schwanewede, muss im Bezirksliga-Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter VfL Visselhövede auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten – mit Jerome Schröder, Niels Abend, Malte Schulze, Alessandro Kray, Jonas Neumann und Daniel Gaese unter anderem mehrere Stammkräfte. „Im Training war richtig Stimmung, so ein bisschen wie in der Vorbereitung. Die Jungs haben wieder richtig gebrannt“, berichtet Schneider. Den VfL sieht er als physisch starken Gegner, der mit den Zwillingen Patrick und Mirko Peter sowie Ole Bruns über viel Erfahrung und Qualität verfügt. „Eine abgeklärte Truppe“, so Schneider.

Sonntag, 14 Uhr, Heidestadion