Bezirksliga 3: Nach drei Niederlagen in Folge will die TuSG Ritterhude im Derby gegen den FC Hansa Schwanewede unbedingt zurück in die Spur finden: „Wir müssen endlich wieder unser Spiel durchziehen und drei Punkte holen“, fordert Trainer Bastian Haskamp, der bei der jüngsten 0:4-Pleite in Ippensen gleich auf zehn Akteure verzichten musste. Zwar fehlen mit Jan Luca Grove (Urlaub) und Tobias Böttcher (gesperrt) weiterhin wichtige Leistungsträger, dafür steht Julian Deppe vor seinem Comeback. Als Ausrede will Haskamp die Personalsituation aber ohnehin nicht gelten lassen – schon gar nicht im anstehenden Nachbarschaftsduell: „Der Kader ist groß genug, jetzt müssen andere Spieler in die Bresche springen. Und wer nach den letzten Spielen in so einem Derby nicht brennt, dem kann ich auch nicht helfen“, so ein topmotivierter Haskamp.

„Wir gehen sicherlich als Außenseiter ins Rennen“, schiebt der Trainer des FC Hansa Schwanewede, Andreas Dirks, die Favoritenrolle ganz klar der gastgebenden TuSG Ritterhude zu. Den Gästen droht der Ausfall von zwei wichtigen Stammkräften. So wird Oguzhan Dalan, der das Spiel des Aufsteigers aus dem defensiven Mittelfeld heraus aufzieht, voraussichtlich aus beruflichen Gründen verhindert sein. Innenverteidiger Felix Hoppe schlägt sich zudem mit Kniebeschwerden herum. „Hinter beiden Einsätzen gibt es also jeweils ein dickes Fragezeichen“, so Dirks. Ansonsten seien aber alle Mann an Bord. „Trotz der Außenseiterrolle wollen wir natürlich versuchen, Ritterhude zu ärgern und etwas Zählbares mitzunehmen.“

Sonnabend, 16 Uhr, Jahnstadion