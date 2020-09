Borgfeld. Die erste Hälfte wurde durch Abtasten und viele Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt. Ein Treffer von Joris Atayi wurde aberkannt, weil sich sein Nebenmann Luis Kremming regelwidrig eingesetzt hatte. Nach der Pause besaßen die Rot-Weißen mehr Spielstruktur. Fehmi Uslus Versuch klärten die Hausherren auf der Linie, der eingewechselte Hyunho Ko scheiterte alleine vorm Keeper. Allerdings besaß der SCB bei zwei gegnerischen Aluminium-Treffern auch Glück. Nach einer Freistoßflanke von Fabio Leschinsky köpfte Yasin Özcan am zweiten Pfosten zur späten Führung ein. Doch in der 89. Minute stieß der bis dahin überragende Innenverteidiger Jeremiah Winter seinen Gegenspieler an der Strafraumkante um.

Weitere Informationen

SC Borgfeld: Kuss; Garuba, Winter, Özcan, Bekjar, Uslu, Schönawa, Atayi, Leschinsky, Kremming, Grün (eingewechselt: Lührsen, Altenburg, Appiah, Soulkou, Koh)

Tore: 0:1 Yasin Özcan (86.), 1:1 (89./Foulelfmeter) FM