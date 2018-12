TSV Worphausen – SV Nordsode 0:1 (0:1): „Wir haben viel mehr ins Spiel investiert als der Gegner. Deshalb wäre auch zumindest ein Unentschieden verdient gewesen“, bilanzierte TSV-Coach Rolf Seiler. Björn „Figo“ Stelljes profitierte bei seinem Goldenen Tor von einem Fehler in der Worphauser Defensive. Dario Cvejtinovic, Luca Schlobohm sowie Marvin Pein vergaben ihre Gelegenheiten für die Gastgeber.

SV Lilienthal II – SV Beckedorf 1:1 (1:0): Lilienthals Trainer Hassan Jaber lobte seinen Neuzugang Anthony-Shane Schmid, der ein starker Ersatz für Hayati Sicak in der Rolle des Spielmachers gewesen sei. „Der Schiedsrichter machte beim Elfmeterpfiff für Beckedorf einen Riesenfehler. Eicke Zimmermann hat einfach nur einen Kopfball gespielt“, beteuerte Jaber. Dennoch sei das 1:1 in Ordnung gegangen. „Die Beckedorfer haben gut mitgespielt“, sagte Jaber.

VfR Seebergen – TSV Eiche Neu Sankt Jürgen 1:4 (0:2): „Wir wollten uns noch den zweiten Platz holen. Doch nach dem Aufstieg ist bei uns ein bisschen die Luft raus“, teilte VfR-Coach Andreas Sommer mit. Der Gast habe viel mit langen Bällen operiert, so Sommer. Nicht zuletzt zwei berechtigte Strafstöße brachten den Zweiten auf die Siegerstraße. Vor dem ersten Elfmeter unterlief Sabri Sardas ein Handspiel. Den zweiten Strafstoß verursachte Madou Diatta, der die Ampelkarte kassierte.

FC Schwanewede II – TSV Steden 3:0 (1:0): Lars Niederhausen verwandelte beim 1:0 einen Freistoß direkt. Der eingewechselte A-Junior Nick Gudat erhöhte zweimal aus Nahdistanz auf 3:0. „Wir hätten gerne etwas mehr für unser Torverhältnis getan“, betonte FC-Übungsleiter Stefan Brosig. Angesichts des bevorstehenden Matches beim Schlusslicht TSV Meyenburg hat der TV Axstedt die etwas bessere Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt.

SFR Heilshorn – TSV Meyenburg 6:3 (3:1): Heilshorns Trainer Mirko Sasse gab seinen Ergänzungsspielern Spielpraxis. Dominik Sievers glückten drei Tore. Vor dem 1:0 leitete Maik von Oehsen einen Einwurf von Sven von Oehsen zu ihm weiter. Das 2:0 von Sievers leitete ebenfalls Maik von Oehsen mit einem Freistoß ein. Vor dem Strafstoß, den Sven von Oehsen zum 3:1 verwandelte, wurde Dominik Sievers gefoult. Später ließ Sven von Oehsen zwei Tore folgen.

TuSG Ritterhude III – TSV Sankt Jürgen 0:1 (0:0): „Wir haben nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit das Zepter übernommen“, teilte TuSG-Coach Norbert Mützel mit. Rüdiger Schock, Dennis Schreck und Ike Hanke vergaben hochkarätige Möglichkeiten. Auf der anderen Seite erhielt Ritterhudes Schlussmann Thorben Komatowsky mehrfach die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Erst Sekunden vor Ultimo schloss Nico Stelljes zum 1:0 für den Gast ab.

TV Axstedt – SG Platjenwerbe 2:5 (2:2): „Wir betteln um den Abstieg“, bedauerte TV-Coach Hartwig Wohltmann. Sowohl nach dem 1:0 als auch nach dem 2:1 habe sein Team zahlreiche Chancen ausgelassen, um alles klar zu machen. Beim 1:1 rutschte der Ball nach einer Flanke von André Monsees in die Maschen. „Auch das 2:2 fiel aus dem Nichts“, sagte Wohltmann. Doch in den zweiten 45 Minuten sei nichts mehr in seiner Mannschaft zusammengelaufen.