Die haben’s gut: Max Kruse (links) und Theodor Gebre Selassie vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen erfrischen sich während einer Trainingspause unter dem Rasensprenger. Die Hitzewelle über Norddeutschland bringt auch die Fußball-Profis an den Rand der Leistungsfähigkeit. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Die Hitzewelle hat Deutschland seit Wochen fest im Griff. Auch im Landkreis Osterholz wird das Thermometer heute wieder weit über 30 Grad Celsius anzeigen. Eine besondere Herausforderung für Sportler, die sich derzeit entweder mitten in der Saison befinden oder, wie bei den Fußballern, in einer kräftezehrenden Vorbereitung stecken. Auch für Trainer ist es ein schwieriger Spagat, die optimale Leistung aus ihren Schützlingen herauszukitzeln, dabei aber stets deren Gesundheit im Auge zu behalten.

Viele Menschen können sich bei diesen hohen Temperaturen sportliche Aktivitäten nur schwer vorstellen. Vielleicht mit Ausnahme der Radtour zum Badesee, um sich dort abzukühlen. Doch viele leistungsorientierte Sportler haben keine Wahl. Beispielsweise beginnt für die Fußballer vielerorts am kommenden Wochenende die neue Saison. Der Spielplan kennt keine Gnade. Wer von Beginn an möglichst fit sein möchte, musste in den vergangenen Wochen die Grundlagen schaffen und buchstäblich schwitzen.

Landesligist TuSG Ritterhude bestritt bei zwei Sportwochen seine Partien in den etwas angenehmeren Abendstunden. Der letzte Härtetest in Oyten fand jedoch genau in der Mittagshitze statt. „Kein Zentimeter Schatten, und trotz einer Trinkpause waren meine Spieler eigentlich schon zur Halbzeit mit den Kräften am Ende“, berichtet Trainer Julian Geils. „Wenn das Wetter so bleibt und wir in den Pflichtspielen dann wieder nur dreimal wechseln können, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Taktik anzupassen. Entsprechend mit mehr Tempowechseln, um in der zweiten Hälfte nicht ins offene Messer zu laufen“, so der TuSG-Trainer, der Spiele ab 35 Grad für bedenklich hält.

Geils ist Physiotherapeut von Beruf, was ihm hilft, die Ausnahmesituation auch unter gesundheitlichen Aspekten einzuschätzen. „Obwohl ich den Trainingsumfang kaum reduziert habe, zogen meine Spieler voll mit. Sie vertrauen mir anscheinend, weil sie wissen, dass ich den sportlichen Wert nie über die Gesundheit stellen würde“, erklärt der 35-Jährige, der von seinen Schützlingen allerdings auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung verlangt.

Auch Trainerkollege Saša Pinter vom Ligarivalen SV Blau-Weiß Bornreihe hielt trotz der Hitze an seinem Konzept fest mit sechs Trainingseinheiten pro Woche, allerdings jeweils erst ab 19 Uhr. „Anfangs konnten wir es uns noch erlauben, unter extremen Bedingungen wenig zu laufen und stattdessen das Augenmerk auf verschiedene Spielformen zu legen. Zuletzt stand aber die Phase mit vielen intensiven Intervallen an. Das war schon sehr energieraubend, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass jemand zu sehr darunter litt“, berichtet Pinter.

Jedoch ist der Coach froh, dass sein Team nicht wie viele andere Mannschaften jeden zweiten Tag ein Testspiel bestreiten musste: „Im Training kann ich steuern. Aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, ist die Intensität kaum zu beeinflussen.“ Mit einem nachdenklichen Stirnrunzeln betrachtet Pinter viele Begegnungen, die gerade in Bremen auf Kunstrasen stattfinden: „Diese Plätze reflektieren die Wärme noch zusätzlich.“

American Footballer müssen sich bei der Hitze sogar noch mit einer schweißtreibenden Ausrüstung herumplagen. „Der Helm ist aber sogar förderlich“, schmunzelt Robert Schulz, Headcoach der Ritterhude Badgers, „er schützt die Spieler vor der Sonneneinstrahlung.“ Seine Mannschaft hatte jedoch in der Regionalliga bis zum vergangenen Wochenende eine mehr als vierwöchige Pause.

„Das war keine Reaktion auf die hohen Temperaturen, passte uns aber natürlich ins Konzept. So konnten wir auch mal guten Gewissens 14 Tage lang aufs Training verzichten“, so Schulz, der ansonsten häufiger mal die Trainingszeit um eine halbe Stunde verkürzte und weniger Sprints in seine Einheiten einbaute. „Der Vorteil in unserer Sportart ist es natürlich, dass wir beliebig ein- und auswechseln und dadurch Spieler, die kräftemäßig am Limit sind, schützen können“, so der Badgers-Trainer, für den die Gesundheit des Spielers immer vorrangig ist: „Sollten mir bei etwa 40 Grad nur ein Kader von 25 Spielern zur Verfügung stehen, würde ich auch über einen Abbruch nachdenken.“

Für die Tennis-Herren des TC Lilienthal ist das „Füße hochlegen“ in diesem Ausnahmesommer ebenfalls keine Option. Schließlich steht für den Oberliga-Tabellenführer in zweieinhalb Wochen das entscheidende Meisterschaftsspiel beim TSV Havelse auf dem Programm. In der punktspielfreien Zeit während der Ferien hielt sich das TCL-Sextett individuell fit und spielte trotz der Hitze viele Turniere. „So wissen wir zumindest, was uns möglicherweise am letzten Spieltag erwartet“, erklärt Spielertrainer Tim Nekic.

Tennisspieler bekämpfen die hohen Temperaturen mit ihren eigenen Mitteln. Neben einer hohen Flüssigkeitszufuhr spenden Sonnenschirme während der kurzen Pausen Schatten. „Zudem legen wir uns ein kühlendes, nasses Handtuch in den Nacken und nehmen viel Magnesium zu uns“, so Nekic. „Prinzipiell haben beide Spieler die gleichen Voraussetzungen, doch ab 35 Grad sollte man überlegen, ob man überhaupt den Platz betritt“, gibt Lilienthals Nummer drei zu bedenken, der in diesem Sommer aufgrund der Belastung häufig unter Kopfschmerzen litt und sogar einmal einen Sonnenstich bekam. „Beim Tennis sind wir vielleicht etwas flexibler. Mit dem Gegner könnte man sich möglicherweise einigen, die Pausen beim Wechsel von 60 auf zum Beispiel 90 Sekunden auszudehnen. Nach einem Satzende wäre es vielleicht auch eine gute Idee, die Spieler für zehn Minuten in die Kabine zu schicken, um sich dort einmal abzukühlen und zu duschen“, schlägt Nekic vor.

Auch Hallensportler nicht zu beneiden

Hallensportler sind zwar nicht der gnadenlosen Sonne ausgeliefert, sind jedoch ebenfalls bei diesen Bedingungen nicht zu beneiden. Die Tischtennis-Akteure der TuSG Ritterhude bereiten sich momentan in der mehr als 100 Jahre alten und wenig isolierten Riesturnhalle auf die Anfang September beginnende Saison vor. Ein stickiges und schweißtreibendes Unterfangen, doch die erste Damen-Mannschaft der TuSG hat die sofortige Rückkehr in die Oberliga fest im Visier.

Am 1. September geht es sofort gegen den wohl härtesten Konkurrenten Werder Bremen. „Man steckt zweifellos in einer Zwickmühle“, gibt Kapitänin Katharina Wrieden zu, „es macht so gar keinen Spaß zu spielen, aber auch Tischtennis ist ein Mannschaftssport, und man hat eine gewisse Verantwortung gegenüber seinen Mannschaftskameradinnen.“ Den sehr sensiblen Tischtennisspielern macht unterdessen noch eine weitere Nebenerscheinung zu schaffen: Die Hitze und viele Personen in der Halle sorgen für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Auf den Tischen bildet sich ein Wasserfilm und lässt ein normales Spielen kaum zu. Topspin-Schläge sind fast nicht möglich, sie fallen regelmäßig schon vor dem Netz auf der eigenen Seite nach unten. „Es ist nicht zu ändern, auch wir müssen da durch“, resümiert Katharina Wrieden und spricht damit wohl vielen Sportlerkollegen aus der Seele.