Das Tschüss-Olli-Spruchband an der Tribüne der Schoofmoor-Halle wurde von den Fans mit Grüßen unterschrieben, Mark-Oliver Bothe nahm es nach Spielschluss mit nach Hause. Links unten Lilienthals neuer Trainer Jesse Backman. (THIEMANN)

Lilienthal. Der Bundesliga-Saisonauftakt ging mal so richtig in die Hose. Beim Debüt von Neu-Trainer Jesse Backman unterlagen die Floorballer vom TV Lilienthal dem starken Gast MFBC Leipzig mit 6:15 (3:1, 2:7, 1:7). Vor allem im Mitteldrittel verspielten die „Wölfe“ ihre Siegmöglichkeiten, denn eigentlich war der Gastgeber tonangebend. „Wir haben uns zu sicher gefühlt und unsere Konzentration verloren“, ärgerte sich Backman nach dem Ertönen der Schlusssirene.

Dabei war sein Team stark gestartet. Topmotiviert zeigte das „Wolfsrudel“, dass es sich eine Menge für die neue Saison vorgenommen hat. Lange Ballbesitzphasen mündeten in einigen Abschlüssen, die aber noch nicht zielführend genug waren. Und so traf Leipzig mit dem ersten richtigen Angriff zum 1:0. Kurz darauf versuchte es der Ex-Lilienthaler Mark-Oliver Bothe mit einem Distanzschuss, konnte seinen langjährigen Weggefährten aber nicht wirklich gefährlich werden.

Nach einem Pfostenschuss der Gäste wachten die „Wölfe“ schließlich auf. Alexander Seitz knallte die Hartplastikkugel überragend in den rechten oberen Torwinkel, Fabian Diaz hatte abgelegt. Lukas Bieger scheiterte kurz darauf das erste Mal am Goalie der Gäste, ehe Bothe sich dank einer Zeitstrafe neben „seine“ Lilienthaler Jungs setzte.

Passives Bodenspiel war der Vorwurf der Schiedsrichter an den Neu-Leiziger. Und so musste Bothe mit ansehen, wie seine alte Mannschaft im Powerplay aufs 2:1 drückte. Die Brüder-Kombination aus Niklas und Janos Bröker zündete letztlich, sodass nach dem Führungstreffer auch noch das 3:1 von Janos Bröker erzielt wurde. Wieder hatte sein Bruder aufgelegt, nachdem dieser zuvor am Leipziger Goalie gescheitert war.

Pech mit dem Pfosten

Nach der ersten Pause wollte die „Wölfe“ gleich nachlegen. Bieger scheiterte am Pfosten, dann bereitete Mark-Oliver Bothe den Anschluss nach wunderbarer Pirouette vor. Die Gäste drückten nun richtig aufs Gaspedal und ließen Lilienthal kaum Luft zum Atmen. Dem 3:3 ließ Niklas Bröker zwar umgehend das 4:3 per Fernschuss folgen, doch der insgesamt dritte Treffer in der 25. Minute führte postwendend zum erneuten Ausgleich der Leipziger. Und diese hatten noch lange nicht genug. Kurz vor Schluss des Mitteldrittels stand es 8:4 aus Gästesicht. Maximilian Spöhles Tor zum 5:8 direkt vor der zweiten Pause sollte aber für den Schlussakkord keinen Aufschwung mehr geben.

Das lag vor allem daran, dass Hannes Röttger gleich nach wenigen Sekunden im Schlussdrittel die Kugel zu leicht hergab und Leipzig den „Wölfen“ mit dem 10:5 endgültig den Stecker zog. Nach einem schnellen Konter nach Abwurf von Goalie Sebastian Spöhle auf seinen Bruder Maximilian Spöhle und dessen Doppelpass mit Niklas Bröker kam der TVL zwar noch mal auf 6:11 ran, doch Leipzig hatte den Sieg sicher und erhöhte im weiteren Verlauf Tor um Tor auf 15:6, wobei Bothe selbst den Schlusspunkt auf die am Ende sehr einseitige Partie setzte.

Gerade der starke erste Durchgang machte allerdings Hoffnung auf Besserung in den nächsten Spielen. Ähnlich sah es auch Coach Backman, der mit seinem Debüt in Deutschlands Eliteliga natürlich überhaupt nicht zufrieden sein konnte: „Das erste Drittel war gut, da waren wir stark und selbstbewusst.“ Danach hätte man gesehen, dass das neue Spielsystem des Finnen noch nicht richtig greift: „Es ist eben noch fragil zu diesem Zeitpunkt.“ Was Backman aber vor allem ärgerte, war die Tatsache, dass seine Mannschaft nicht aufgrund der Taktik verloren hatte: „Das Problem war ein mentales und das ist schwierig im Training aufzuarbeiten.“

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle; Heike, Hallamaa, Janos Bröker, Maximilian Spöhle, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Bauer, Bieger, Diaz, Röttger, Lange, Schneider, Seitz, Stierle.