Kein Durchkommen: Die Lilienthaler (in den blauen Trikots) hielten im Heimspiel gegen BAT Berlin tatsächlich den eigenen Kasten komplett sauber. (Vasil Dinev)

Lilienthal. Nicht nur Werder Bremen hatte es am Wochenende mit einem Gegner aus der Hauptstadt zu tun, auch die Bundesliga-Floorballer des TV Lilienthal trafen mit BAT Berlin auf ein Team von der Spree – und das gleich zweimal. Während die Bremer Fußballer nur mit viel Dusel zu einem Remis kamen, feierten die Lilienthaler „Wölfe“ zwei ganz wichtige Siege. Am Sonnabend wurden die Berliner souverän mit 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) aus der heimischen Schoofmoorhalle gefegt, tags darauf wurde durch einen 6:3-Erfolg im nachgeholten Pokalspiel auch noch der Halbfinaleinzug bejubelt (siehe nebenstehender Text).

Nach dem schwachen Auftritt bei der 3:9-Niederlage gegen Wernigerode war den Lilienthalern dabei schon im Ligaspiel die Entschlossenheit anzumerken – sehr zur Freude ihres Trainers: „Das war heute über 30 Minuten ein gutes Spiel. Wir hatten zu Beginn der Abschnitte zwar leichte Probleme und hätten noch aggressiver spielen müssen, der Sieg ist aber vollkommen verdient“, bilanzierte Jesse Backman. Wie erwartet agierten die Gäste dabei aus einer kompakten Defensive heraus und versuchten, den „Wölfen“ durch resolute Zweikampfführung den Nerv zu rauben. Zu Beginn schienen sie damit auch Erfolg zu haben, doch nach einem zerfahrenen Beginn gelang Janos Bröker auf Vorlage seines Bruders Niklas die wichtige frühe Führung (3.). In der Folgezeit kontrollierten die Gastgeber zwar das Spiel, leisteten sich aber auch zu viele Abspielfehler. So kamen die weiter tief stehenden Berliner immer mal wieder zu Konterchancen, zeigten aber auch, warum sie mit nur 50 erzielten Treffern die schwächste Offensivreihe der Liga stellen.

„Kein Gegentor ist natürlich stark, aber wir haben nicht überragend verteidigt. Berlin war schlecht im Abschluss“, fand auch Backman. Auf der anderen Seite taten sich die Lilienthaler zwar schwer, durch das Berliner Bollwerk zu kommen, hätten die Führung aber durchaus ausbauen können. Nach einem Abschluss von Fabian Diaz schien der Ball schon über der Linie zu sein, irgendwie konnten die Gäste aber doch noch klären (15.).

So ging es mit einer knappen Führung ins Mitteldrittel, und auch hier sollte sich das Bild zunächst nicht ändern: Lilienthal hatte den Ball und war bemüht, Lücken zu finden. Da sich diese aber nur selten auftaten, musste eine Einzelleistung zum zweiten Treffer herhalten. Niklas Bröker fasste sich nach 29 Minuten einfach mal ein Herz und hämmerte den Ball mit einem Distanzschuss in die Maschen. Zwei Minuten später hätte er fast schon für die Vorentscheidung gesorgt, zielte nach feinem Pass seines Bruders aber am Tor vorbei. Die Gäste waren weiterhin vor allem im Umschaltspiel gefährlich, fanden ihren Meister aber immer wieder im bärenstarken Keeper Nils Hallerstede, der völlig zu Recht zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

Zu Beginn des Schlussabschnitts rettete zudem einmal der Pfosten die weiße Weste des Lilienthaler Schlussmanns. Wäre der Ball hier reingegangen, hätte es womöglich noch einmal spannend werden können, stattdessen spielten sich die „Wölfe“ nun jedoch in einen Rausch. Nach überragender Vorarbeit von Ole Appenrodt behielt der lauffreudige Luis Moes die Übersicht und sorgte für die Entscheidung (48.). Frank Brinkmann und Appenrodt erhöhten sogar noch auf 5:0. Hallerstede trieb die Berliner derweil auf der anderen Seite mit einer Glanzparade endgültig zur Verzweiflung. „Nils hat ein super Spiel gemacht. Aber auch die vielen jungen Spieler waren stark“, lobte Backman, der gerade gegen Ende zahlreichen Nachwuchsakteuren eine Chance gab.

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle, Hallerstede; Janos Bröker, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Schneider, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Paul Röttger, Klefeker, Siljamo, Hallamaa, Vuorsalo, Felix Stierle.

Zur Sache

Der Lilienthaler Pokaltraum lebt weiter

Sie haben es tatsächlich wieder geschafft: Dank eines 6:3-Sieges (0:3, 3:0, 3:0) bei BAT Berlin stehen die Floorballer des TV Lilienthal zum dritten Mal in Folge im Final-4 des Deutschen Floorball-Pokals. Der Weg zu diesem tollen Event, das in diesem Jahr am 9. und 10. März in Leipzig ausgetragen wird, war aber alles andere als leicht. Und das nicht, weil auch das Nachholspiel wegen schwieriger Lichtverhältnisse mit Verspätung begann. Denn die Berliner zeigten sich im Vergleich zum Vortag gerade in der Anfangsphase deutlich verbessert.

So liefen die „Wölfe“ in der hart umkämpften Partie zwischenzeitlich einem 0:3 hinterher, ehe das Team von Jesse Backman endlich aufwachte. Toni Vuorsalo war es, der seine Mannschaft mit einem verwandelten Strafstoß zurück ins Spiel brachte und eine spektakuläre Aufholjagd einleitete. Maximilian Spöhle und Frank Brinkmann sorgten dann mit zwei schön herausgespielten Treffern binnen zwei Minuten für den Ausgleich. Und im letzten Drittel gingen die Gäste sogar in Führung: Nach Vorlage von Janos Bröker war Leon Bauer zur Stelle und traf zum viel umjubelten 4:3.

Diesen Vorsprung sollten die „Wölfe“ auch nicht mehr hergeben, Erik Ebbinghaus und Ole Appenrodt mit einem Empty-Net-Goal schraubten das Ergebnis in der Schlussphase sogar noch in die Höhe. „Das war ein harter Kampf, wir haben aber aufgrund der besseren Einzelspieler gewonnen“, erklärte Jesse Backman nach dem Schlusspfiff. Damit geht der Traum von einem Lilienthaler Pokaltriumph zum Abschied weiter, im Halbfinale wartet mit dem UHC Sparkasse Weißenfels aber ein echter Brocken.