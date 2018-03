Sie wollen mehr sein als nur Sieger der Herzen: die Floorballer des TV Lilienthal, hier beim Final-4 im vergangenen Jahr. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Es ist wieder Final-4-Zeit. Am heutigen Freitagnachmittag um 14.45 Uhr brechen die Bundesliga-Floorballer des TV Lilienthal mit mehreren Kleinbussen in Richtung Berlin auf. In der Bundeshauptstadt findet an diesem Wochenende das Endturnier um den Deutschen Floorballpokal statt. Es ist das größte deutsche Floorballevent – und die „Wölfe“ aus Lilienthal haben sich zum zweiten Mal in Folge qualifizieren können.

Der Gegner im Halbfinale am Samstagabend (Anpfiff 20 Uhr) ist mit dem deutschen Serienmeister UHC Weißenfels zwar derselbe wie im vergangenen Jahr. Doch ansonsten fühlt sich alles anders an, wie Spielertrainer Mark-Oliver Bothe verrät: „Das liegt vor allem daran, dass wir das nun alles schon einmal erlebt haben.“ Im vergangenen Frühjahr hatten sich die Lilienthaler nach vielen vergeblichen Anläufen endlich den Traum vom ersten Final-4-Turnier erfüllt. Die Reise führte vor ziemlich exakt zwölf Monaten nach Dessau. Dort, in der Anhalt-Arena von Dessau, unterlagen die „Wölfe“ dem UHC seinerzeit deutlich mit 4:8.

„Damals hat das ganze Drumherum, die große Halle und die Kulisse, schon dafür gesorgt, dass sich ein gewisser Nervositätsfaktor da mit reingeschummelt hat“, erinnert sich Bothe. Ein ähnlich leistungshemmender Grund fällt dem Spielertrainer in diesem Jahr nicht ein – und deshalb fährt der TVL-Tross mit hohen Zielen nach Berlin. „Wir wollen dieses Spiel am Samstag gewinnen, das ist ganz klar unser Ziel“, sagt Bothe. „Irgendwann sind wir einfach dran. Wir wissen, dass Weißenfels nicht unschlagbar ist.“

Genau das könnte man beim Blick auf die bisherige Bundesliga-Saison allerdings anzweifeln. Von seinen 17 Saisonspielen gewann der Rekordmeister exakt 17. Auch die „Wölfe“ haben sich bisher in schöner Regelmäßigkeit die Zähne an Weißenfels ausgebissen. Aber vielleicht kommt das Final-4 gerade zur rechten Zeit. Denn die Lilienthaler präsentierten sich nach einem etwas holprigen Jahresbeginn zuletzt in überzeugender Form.

Als Tabellenzweiter schaffte der TVL gerade erst am vergangenen Wochenende die direkte Qualifikation für das Play-off-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Und das gelang sogar, obwohl ein paar verletzte Akteure mit Blick auf das Pokalturnier geschont wurden. Der Plan ging auf – Bothe und sein Spielertrainerkollege Janos Bröker können in der Sporthalle Charlottenburg auf den kompletten Kader zurückgreifen. 18 Feldspieler plus zwei Torhüter werden am Sonnabend zur Verfügung stehen. Welcher dieser zwei Torhüter spielen wird, ließ Bothe übrigens noch offen.

Im vergangenen Jahr hatte sich Ex-Trainer Remo Hubacher nach langem Abwägen für Sebastian Spöhle und gegen Nils Hallerstede entschieden. Ähnlich schwer fällt die Entscheidung nun auch Mark-Oliver Bothe: „Das ist wirklich ganz hart, aber wir werden uns da noch nicht in die Karten blicken lassen.“ Wohl dem, der die Wahl zwischen zwei solchen Top-Goalies hat.

In Sachen Organisation beschreiten die Lilienthaler ein paar neue Wege. Neben der Anreise mit Kleinbussen betrifft das vor allem das Hotel. Das Econtel-Hotel liegt nämlich direkt gegenüber der Sporthalle, eine längere Anfahrt vor Ort wie im vergangenen Jahr entfällt somit. Um 17 Uhr wird das erste Halbfinale zwischen BAT Berlin und den Red Devils Wernigerode angepfiffen. Gegen 18.30 Uhr soll es ein Fan-Treffen vor der Halle geben, um die Mannschaft auf das Spiel einzustimmen. Bothe hofft wieder auf deutlich mehr als 50 Anhänger aus Lilienthal, die die weite Reise auf sich nehmen wollen.

„Der späte Anstoß ist natürlich ungewohnt, aber wir werden den Tag vernünftig einteilen“, sagt Bothe. Sollten die „Wölfe“ tatsächlich endlich einmal den großen Favoriten aus Weißenfels bezwingen, würde nur knapp 15 Stunden später, am Sonntag um 13 Uhr, das Finale steigen. Das dürfte dann vor einer neuen Floorball-Rekordkulisse stattfinden. Der Berliner Veranstalter hat offenbar viel Marketing betrieben, zuletzt wurde beim DEL-Eishockeyspiel der Eisbären Berlin die Werbetrommel gerührt.

Bleibt nur zu hoffen, dass diese Kulisse nicht doch wieder nervositätssteigernde Wirkung bei den Lilienthalern hat. 3000 Zuschauer passen in die Sporthalle Charlottenburg. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass schon im Halbfinale mehr als tausend Zuschauer dabei sind“, sagt Bothe. Für alle Daheimgebliebenen stellt der Internetanbieter playo.tv einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, auf dem alle Partien des Final-4-Wochenendes übertragen werden.