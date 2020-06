Wolfgang Harbusch, Motorradfahrer fürs Lilienthaler Wellbrock&Co-Racing-Team (fr)

Wolfgang Harbusch: Bei mir ist die Lage derzeit ruhig. Das liegt einerseits daran, dass ich nach einem Muskelfaserriss seit Wochen nicht auf dem Motorrad sitzen kann und mich mit Fahrradfahren und Gymnastik fit halte. Zum anderen steht mein Motorrad inklusive Equipment aktuell genauso wie mein Wohnmobil unerreichbar in Spanien. Ich hatte dort vor der Krise wie immer im Winter getestet. Es sieht auch so aus, dass es in meiner Klasse in diesem Jahr keine Rennen oder gar eine Meisterschaft mehr gibt. Unter den Sicherheitsmaßnahmen würde mir momentan aber ohnehin der Spaß fehlen. Ohne Zuschauer, keine Helfer in der eigenen Box, eine Fahrerbesprechung per YouTube – das ist nicht das Drumherum, was ich mir vorstelle. Daher ist der Plan, 2021 wieder voll durchzustarten. Dann sollte auch die körperliche Fitness und Reaktionsgeschwindigkeit wieder hergestellt sein.

Meine persönliche Meinung ist, dass die ganzen Maßnahmen schon sehr übertrieben waren. Andererseits sind wir in Deutschland vielleicht auch verschont geblieben, weil die Regierung es so krass durchgezogen hat. Ohne Grund hat man dies sicher nicht getan. Deshalb finde ich es auch schade, dass es viele Menschen auf den Demonstrationen gerade augenscheinlich übertreiben. Auch wenn ich Verständnis für ihren Protest besitze.

In unserem Motorradgeschäft haben wir die Einschränkungen zum Glück fast gar nicht gemerkt. Schließlich durften unsere Kunden weiterhin ihre Motorräder bei uns in die Werkstatt bringen. Die Nachfrage war recht hoch, denn dieses Hobby durfte man ja ausüben. Ich glaube und finde positiv, dass die meisten Menschen wohl wieder ein bisschen mehr nachdenken, zu sich und zur Gemeinschaft finden. Auch zukünftig einen normalen Abstand zu halten, finde ich nicht verkehrt.

In unserem Laden haben wir am Tresen eine Plexiglasscheibe angebracht, sodass die Kunden zwar mit Maske eintreten, im Gespräch dann aber keine mehr benötigen. So ist die Atmosphäre lockerer und entspannter. In der Gastronomie ist es eigentlich so wie beim Rennen: Das Ambiente passt gerade einfach nicht. Den Kellnern gebe ich ein besonders hohes Trinkgeld, da sie viele Stunden mit der Maske rumlaufen müssen. Als ich mir anderswo kürzlich ein Eis holte, waren alle Sitzmöglichkeiten abgesperrt. Prinzipiell gefällt mir nicht, wie manche Leute extrem überreagieren, wenn ich mal den Abstand kurzzeitig nicht genau einhalte. Sie weichen mir aus, als hätte ich die Pest.

Wolfgang Harbusch, 64 Jahre alt, Motorradfahrer fürs Lilienthaler Wellbrock&Co-Racing-Team

