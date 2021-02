Wolfgang Schönfeld: Da von insgesamt 30 berechtigten Mannschaften der U18-Landesliga und der Bezirksligen der Serie 2019/20 nur 13 für die Saison 20/21 gemeldet haben und sich ein Verein abgemeldet hat, ist das Niveau entsprechend. Die Vereine ziehen die guten Spieler in die Herrenmannschaften hoch. Darunter leidet nun mal eben das Niveau der U19-Landesliga.

Helmut Schneeloch ist ein sehr kompetenter Kreisjugendobmann, der immer wieder neue Gedanken zum Spielbetrieb einbringt.

Erst einmal haben wir keine Winterpause, sondern nur eine Unterbrechung des Spielbetriebes. Wann es weitergeht, hängt von den Vorgaben der Behörden ab. Erst danach kann eine Aussage erfolgen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.

Mehr zum Thema Fußballkreis Osterholz Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch im Interview Die vergangenen Monate waren herausfordernd. Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch spricht über die schwierige Situation im Kinder- und Jugendfußball, die bereits hinter ... mehr »

Die Arbeit ist umfangreicher, aber auch durch die Einführung von diversen digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten, wie den Spielbericht Online und die Sportgerichtsbarkeit, einfacher geworden.

Davon bin ich immer noch überzeugt. Der größte Vorteil ist die Mitnahme der Spielklasse in den nächsthöheren Jahrgang, zum Beispiel von der U17-Landesliga in die U18-Landesliga der nächsten Serie.

Mir persönlich sind einige Spieler bekannt, die bereits in Profi-Herrenmannschaften spielen. Ich habe diese Spieler im Rahmen des DFB-Förderprogramms geehrt. Die Spieler sind aus kleinen Vereinen hervorgegangen und haben durch ihren Wechsel in höher spielenden Vereinen in den U-Auswahlen des DFB gespielt, zwei davon aus dem NFV-Bezirk Lüneburg. Es handelt sich um Lenny Borges aus dem ehemaligen NFV-Kreis Lüneburg und Matti Cebulla aus dem NFV-Kreis Harburg. Matti Cebulla ist bei RB Leipzig gelandet und Lenny Borges aktuell vom AC Mailand an den FC Bayern München II ausgeliehen. Lucas Höler hat als Spieler eine tolle Entwicklung im Profibereich genommen. Alle Achtung.

Zur Person

Wolfgang Schönfeld

ist als Mitglied im Kreisjugendausschuss Heide-Wendland, im Bezirksjugendausschuss Lüneburg und im Verbandsjugendausschuss Niedersachsen ein Fußball-Multifunktionär. Der Bezirksjugend-Spielleiter wohnt in Bad Bevensen im Kreis Uelzen.