Worphausen. Maximilian Thiels frühes Tor zum 1:0 währte zunächst nicht lange, da Nils Mehrtens im eigenen Strafraum VSK-Mittelfeldspieler Tammo Sense zu Fall brachte und Nikolai Süß den Elfmeter eiskalt rechts zum Ausgleich verwandelte.

Doch der erst kurzfristig für den sich beim Warmmachen verletzenden Tim Geisler-Knickmann in die Startelf der Hausherren gerückte Kai Behrens nutzte eine undurchsichtige Situation im Sechzehner der Bezirksliga-Reserve zur erneuten Führung für den TSV. Wenige Minuten vor der Pause bediente der einsatzfreudige Justin Schnaars per Flanke Henrik Mittelhäußer, der sogar auf 3:1 erhöhte. Ein 20-Meter-Distanzschuss von Jannik Haslop, der Worphausens Torhüter Tobias Geisler-Knickmann durch die Hosenträger rutschte, brachte die gut aus der Kabine kommenden Grün-Weißen aber dann wieder heran.

Kurz darauf sorgte allerdings Nils Mehrtens für die endgültige Entscheidung zugunsten der Pulliam-Truppe. In der letzten halben Stunde gelangen dem VSK keine gefährlichen Aktionen mehr. Das war vor allem auch ein Verdienst von Worphausens Innenverteidiger Luca Schlobohm, an dem kaum vorbeizukommen war und der zum Turm in der Schlacht wurde. „Wir haben aber auch einfach zu kompliziert gespielt und hätten am Ende trotzdem gewinnen können“, ärgerte sich VSK-Akteur Tammo Sense. Hingegen empfand TSV-Trainer Alexander Pulliam, dass seine Elf auch spielerisch überzeugt und verdient drei Punkte geholt habe.

TSV Worphausen – VSK Osterholz-Scharmb. II ⇒4:2 (3:1)

TSV Worphausen: To. Geisler-Knickmann; Böschen, Cvejtinovic, Schlobohm, Bonk (73. Pein), Thiel, Behrens (63. Stelter), Mehrtens, Schnaars, Meyer (77. Schupp), Mittelhäußer (63. L. Mastmeyer)

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Stelljes; Curione, Tapking, Schmidts (85. Gehrmann), Hoff, Liouras, Dohme (64. Lhaf), Sense, Meierdierks (78. A. Rasho), Haslop, Süß

Tore: 1:0 Maximilian Thiel (9.), 1:1 Nikolai Süß (11./Foulelfmeter), 2:1 Kai Behrens (18.), 3:1 Henrik Mittelhäußer (40.), 3:2 Jannik Haslop (48.), 4:2 Nils Mehrtens (56.)