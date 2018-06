„Wenn bei uns nicht alle an ihre Schmerzgrenze gehen, bekommen wir bei unserem dünnen Kader einfach Probleme“, bilanzierte Worpswedes Coach Gregor Schoepe.

Seine Mannschaft war spielerisch im ersten Durchgang durchaus auf der Höhe und hatte viel Ballbesitz. Allerdings wirkte der FC dabei zu blauäugig und wurde vom Tabellenneunten mit dessen schnellen Akteuren und sehenswerten Diagonalbällen mehrfach gnadenlos ausgekontert.

Nach der Pause gestalteten die Grün-Weißen die Partie offener und kamen zu zwei Toren. Beim 1:5 setzte sich Damian Bogus gegen zwei Gegenspieler durch und beförderte das Leder per Bogenlampe in den Winkel. In der letzten Minute stand Patrick Kück aus der zweiten Mannschaft bei einer Freistoßflanke von Bogus goldrichtig und köpfte ein. Schoepe: „Wir werden am letzten Spieltag ein anderes Gesicht zeigen.“