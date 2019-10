Worpswedes letzter Schuss sitzt

Jacob Geber (vorne) bescherte dem FC Worpswede einen späten Punkt. Gegen den TSV Neu St. Jürgen erzielte er in der Nachspielzeit das 2:2. (Tobias Dohr)

Worpswede. Jacob Geber schob einer Derbyniederlage für den FC Worpswede in der Fußball-Kreisliga Osterholz gegen den TSV Eiche Neu St. Jürgen gerade noch einen Riegel vor. Der letzte Torschuss der Partie führte durch den Ex-Platjenwerber vor 120 Zuschauern zum 2:2 (1:1)-Endstand. Marcus Schlösser war beim finalen Schuss im Eiche-Tor total machtlos.

Die beiden Mannschaften benötigten im Prestigekampf bei Fritz-Walter-Wetter eine gewisse Anlaufzeit, um sich auf dem rutschigen Geläuf zurechtzufinden. Das gelang den Gästen zunächst besser. Der FC Worpswede lief zweimal einem Rückstand hinterher. Der TSV Eiche Neu St. Jürgen schlug zunächst aus einer Standardsituation Kapital.

Max Amplewski verlängerte eine Ecke von Andre Kück, ehe Niklas Buhl den Ball eiskalt zum 0:1 im FCW-Kasten versenkte (20.). Vor dem 1:1 monierten die Gäste vergeblich ein Foulspiel. Paul Hollwedel bugsierte einen Freistoß per Außenristschuss knallhart ins Gäste-Gehäuse (25.). Mit viel Biss machten die Blau-Weißen die Feldvorteile der Künstlerdorf-Kicker wett. Selbst in Unterzahl. Florian Wendelken sah nach einer Verbalattacke die Gelb-Rote Karte (40.). Die Neu St. Jürgener zogen auch nach Wiederbeginn aus einem Eckball Nutzen. Mark Gondlach brachte den ruhenden Ball herein. Sebastian Grimm stach nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung im Gewühl prompt als Joker zum 1:2 (83.).

„Glücklich für Worpswede“

Jacob Geber wendete mit dem letzten Angriff weit in die Nachspielzeit hinein nach vorherigem Pfostentreffer von Amadou Drammeh mit dem 2:2 einen Misserfolg der Grün-Weißen noch ab (90.+4). „Glücklich für Worpswede. Das Spiel war eigentlich durch“, bekannte mit Marco Meyer ein Ex-Trainer der beiden Vereine als Augenzeuge. Enrico Berneking schenkte mit Max Amplewski einem etatmäßigen Akteur der Eiche-Reserve das Vertrauen über 90 Minuten. „Die Geschwindigkeit ist höher. Du hast weniger Zeit am Ball“, stellte der 37-fache Torschütze der Vorsaison nach dem Derby-Remis fest. Im Mittelfeld deutete Max Amplewski an, dass er auch auf Kreisliga-Niveau voll mithalten kann. „Ich will einfach dem Verein helfen“, sagte der torgefährliche Akteur zu seiner Nominierung.

Beim FCW-Kapitän hielt sich die Freude über den späten Ausgleich in Grenzen. „Wir haben zu viel langen Hafer gespielt und die PS nicht auf die Straße bekommen“, bekundete Mario Bolduan. Die Punkteteilung ging insofern voll in Ordnung, weil die Platzherren in Person von Jan-Henrik Kück noch einen Pfostentreffer verzeichneten (87.). „Wir haben den Ball nicht so laufen gelassen“, vermisste FCW-Trainer Patrick Wellbrock etwas das Kombinationsspiel. „Ganz klare Torchancen habe ich von Worpswede nicht gesehen“, hielt dem Enrico Berneking entgegen. Der Eiche-Coach war mit seinem Aushilfsspieler und Vorlagengeber Max Amplewski zufrieden. „Max würde ich ganz gerne öfter sehen“, deutete Enrico Berneking nach dem Derby-Unentschieden auf seifigem Untergrund an.