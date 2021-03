* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit FCO-Spieler Dominik Staub. (Fr)

Name: Dominik Staub

Spitzname: Staubi, Staubinator, Pam, Speedy Gonzalez, Roadrunner, Maschine. Aber am ehesten Staubi.

Verein: 1. FC Osterholz-Scharmbeck

Alter: 21

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Flügel. Ob links oder rechts – ist mir wumpe. Aber die Trainer setzen mich eher auf der rechten Seite ein.

Lieblingsposition (im Leben): Tabellarisch gesehen gerne auf einem Rang, der mich für den europäischen Startplatz qualifizieren würde. Auf eine Position übertragen eher ein Stürmer.

Man erkennt mich an: Vorher an etwas längeren Haare mit leichten Blondton; Surferlook durch die Zeit in Australien versteht sich. Beim Fußball hat man mich auch mit Haarband erkannt. Das ist durch Corona jetzt aber auch vorbei. Da wurden mir die Haare zu lang, habe sie mit der Maschine selbst gekürzt. Des Weiteren erkennt man mich an meinem hohen Laufpensum und der damit verbundenen Geschwindigkeit. So haben es meine Trainer am liebsten.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Motiviert, geduldig, humorvoll.

Meine größte sportliche Leistung: In der Jugend hatte ich das Privileg, für ein halbes Jahr im Stützpunkt in Achim auf meiner gelernten Position (Torwart) spielen zu dürfen.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Was soll die Frage denn? Ich trage nicht umsonst Spitznamen wie Maschine oder Staubinator. So was gibt es bei mir nicht! Spaß beiseite. Jeder macht Fehler, persönlich kristallisieren sich da aber keine gravierenden heraus.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Wenn ich mal Tore schießen würde. Bin nicht besonders für meinen eiskalten Abschluss bekannt. Das können Trainer und Teamkollegen auch bestätigen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Ich würde nach einem Treffer mal wie Cristiano Ronaldo jubeln wollen, oder mir je nach Gegebenheit das Trikot ausziehen.

Notbremse oder Gegentor: Ich nehme da eher die Notbremse in Kauf, möchte da jedoch das „Opfer“ verletzungsfrei davonkommen lassen.

Werder oder HSV: Ganz klar Werder! Was für eine Frage.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Forrest Gump“ – Als gelernter Torwart war ich nie wirklich ein Läuferass. Das hat sich mit der Zeit geändert.

Meine schlimmste Angewohnheit: Ich bin jemand, der gerne mal dumme Sprüche beziehungsweise auch dumme Witze raushaut. Das nervt den ein oder anderen vielleicht auch. Aber ich packe da noch ‚ne Schippe drauf und nerve diejenigen noch weiter. Das amüsiert mich noch mehr.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Kannst du dir nicht ausdenken!“, „Kiste!“, „Schiri, der hat schon“, „Schiri, der muss morgen noch zur Arbeit“, „Hopps genommen“, „Was soll ich dazu sagen, Diggah?“, „Läuft“.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Robert Lewandowski hat sich die meiner Meinung auch verdient.

Im Landkreis Osterholz: Das will ich gar nicht entscheiden, zumal ich auch nicht jedes Spiel anschauen kann. Ich bin nicht in der Position, so etwas zu beurteilen. Das sollten Neutrale und Außenstehende tun.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug stecken bleiben wollen: Ganz klar Michael Bonacker! Der hat mich erst im Namen des Trainerteams dazu auserwählt, diese Fragen zu beantworten. Darüber hinaus hat er sich auch leider den falschen Verein ausgesucht. Uns allen geht er damit auch auf den Keks, obwohl er weiß, dass er als Hamburger klar in der Unterzahl ist. Im Endeffekt haben wir uns aber alle lieb.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte: 1. Michael Bonacker im Werder-Trikot sehen. 2. Zurück in eine Zeit, in der unser Leben nicht eingeschränkt wird und Corona nicht existiert. 3. Gesundheit und Kraft für jeden in dieser schwierigen Zeit.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

