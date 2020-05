Malte Voelkel: Derzeit sieht es so aus, dass wir hoffentlich am 25. Mai wieder mit kontaktlosem Hallensport beginnen können. In der Zwischenzeit habe ich anhand eines virtuellen Wettkampfes, der vom TSV Winsen ins Leben gerufen wurde, trainiert. Auf einer ebenen Strecke am Borgfelder Deich bin ich auf dem Einrad zwei beziehungsweise vier Kilometer gefahren und in meiner Altersklasse Zweiter geworden. Das Ergebnis wurde durch eine App an den Veranstalter übermittelt. So konnte ich meine Konditionsdefizite ganz gut aufholen. Beim Einradhockey mangelt es sicherlich noch an der Schlägerhaltung, dafür benötige ich einfach den Wettkampfmodus.

Mein Gesundheitsverständnis konkurriert hier mit dem Wunsch nach Training. Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wieder in der Halle meinem Sport nachzugehen, aber ich finde es andererseits absolut nachvollziehbar, dass nicht alle Einschränkungen von jetzt auf gleich zurückgenommen wurden. Ein langsamer und vorsichtiger Prozess ist dabei bestimmt sinnvoll.

Mir fehlen die Veranstaltungen an der Bremer Universität, die momentan nur digital, also per Videokonferenz, durchgeführt werden und schon ein anderes Gefühl vermitteln. Ich vermisse halt das Miteinander und kann mich mit meinen Kommilitonen nicht in Lerngruppen zusammensetzen. Beim Einradhockey ist es sehr schade, dass wir mitten in der Saison rausgerissen wurden, auf die anstehenden Turniere hatte ich mich wirklich gefreut. Die Corona-Situation hat bei mir zur Entschleunigung beigetragen. Doch ich vermute, dass ich mich schnell wieder der Geschwindigkeit des normalen Alltags anpassen werde.

Glücklicherweise gar nicht so sehr! Ich studiere Osteuropastudien, worin ich mich unter anderen mit politischen, kulturellen und geschichtlichen Aspekten beschäftige und auch die russische Sprache lerne. Derzeit sitze ich an meiner Bachelorarbeit und hatte bereits vor Ausbruch der Pandemie die gesamte Literatur beisammen. Daher habe ich hier zu Hause alles, was ich brauche. Ansonsten hoffe ich, dass ich im Sommer mal wieder verreisen und einen guten Freund in Berlin besuchen kann.

Zur Person

Heute von:

Malte Voelkel, 22 Jahre alt, Trainer der Einradhockeymannschaft des TV Lilienthal

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.