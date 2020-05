Yannick Sachau (Fr)

Herr Sachau, wie sieht Ihr neuer Trainingsalltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie bei sich persönlich noch die größten Defizite?

Yannick Sachau: Wir haben letzte Woche Dienstag das erste Mal überhaupt wieder trainiert. Vorher musste noch einiges geklärt werden, als Mitglied im Vorstand war ich an der Entwicklung eines umfangreichen Hygienekonzeptes beteiligt. Das Training war logischerweise anders und fürs Erste auch ganz lustig, aber das Wesentliche, die Zweikämpfe, fehlt natürlich. Auf Dauer bringt diese Art vermutlich nicht viel und macht wenig Spaß. Als Torhüter stehe ich nach diesem langen Leerlauf glaube ich vor keinen besonderen Herausforderungen. Wichtig ist eher, dass wir eine Perspektive und einen klaren Zeitplan bekommen, aber so langsam kristallisiert sich da ja etwas heraus.

Sehr positiv und mehr als notwendig! Anders ging es auch nicht mehr. An unseren Sport denke ich dabei gar nicht. Aber die Wirtschaft hat unter den langen Einschränkungen schon sehr gelitten. Thüringen möchte nun gar noch extremere Wege gehen, und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Niedersachsen nachzieht. Die aktuellen Infektionszahlen geben weitere Lockerungen meiner Meinung nach auch her. Man muss halt trotzdem weiterhin an die Vernunft der Leute appellieren, aber hat man gesehen, dass dies auch funktioniert.

Mir hat vor allem der persönliche Austausch in unserem nach wie vor gesperrten Vereinsheim gefehlt. Natürlich vermisste ich auch meine Großeltern zu besuchen, essen oder in die Kneipe zu gehen. Meinem Gegenüber nicht mehr die Hand zu schütteln, finde ich auch ziemlich ungewöhnlich. Ich hoffe nicht, dass sich dies durchsetzt. Überhaupt haben mir die letzten Monate gar nicht gefallen. Ich möchte die alte Normalität zurück und mich nicht mit dieser neuen Form anfreunden müssen.

An den Wochenenden habe ich viel Freizeit. Dadurch, dass kein Spielbetrieb stattfindet, entfallen ja nicht nur unsere Partien. Normalerweise gucke ich mir auch gerne andere Begegnungen an. Ansonsten befinde ich mich manchmal nach wie vor im Homeoffice, ich arbeite in der Verwaltung beim Landkreis. Auf einen Restaurantbesuch habe ich unter diesen Zwängen noch keine Lust. Wenn neben mir fünf Leute mit einer Maske sitzen, ist das einfach eine unnatürliche Atmosphäre.

Yannick Sachau, 28 Jahre alt, Fußball-Torhüter und Spartenleiter des FC Hansa Schwanewede

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.