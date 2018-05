Startschuss zum 47. Himmelfahrtslauf in Heilshorn. Die Veranstaltung war mit 222 Läufern sehr gut besucht. (fr)

Heilshorn. Die Sportfreunde Heilshorn haben sich über eine tolle Beteiligung am 47. Himmelfahrtslauf gefreut. Von 242 angemeldeten Startern nahmen immerhin auch 222 Läufer tatsächlich an der Veranstaltung mit großer Tradition teil. „Unser Himmelfahrtslauf war deshalb auch wieder ein voller Erfolg“, resümierte Heilshorns Vorsitzender Holger Meyer. Die schlechte Wetterprognose habe sich zum Glück nicht bewahrheitet. „Die Sonne schien über Heilshorn für die gesamte Veranstaltung. Das angekündigte Gewitter blieb aus“, berichtete ein erleichterter Meyer.

Rund 50 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. „Die Läufer wurden beim Zieleinlauf begeistert empfangen und angefeuert“, stellte Holger Meyer fest. Dies galt auch für Yonas Abadi von der SG akquinet Lemwerder. Der Afrikaner behauptete sich souverän über die zehn Kilometer. In einer starken Zeit von 34:57 Minuten verwies der Mann aus Eritrea den Triathleten vom VSK Osterholz-Scharmbeck, Marcus Kolhase, um satte 3:39 Minuten auf die zweite Position. Der ehemalige Fußballer des VSK Osterholz-Scharmbeck, Manuel Broekmann (SG Aumund-Vegesack) unterbot ebenfalls noch deutlich die magische 40-Minuten-Marke und wurde Dritter in der Gesamtwertung. Der Vorsitzende des 1. FC Osterholz-Scharmbeck, Dirk Briese (Das Rote Sofa) lieferte in 41:08 Minuten ebenfalls eine vorzügliche Darbietung ab. In seiner Altersklasse M50 musste sich Briese nur dem vereinslosen Volker Hildebrandt um fünf Sekunden beugen. Auch Udo Burchard vom ASV Ihlpohl stand bei den Männern M50 in 41:21 Minuten in kaum etwas nach.

Im Wald wird es stickig

Der Klubkollege und Landsmann von Yonas Abadi, Bereket Ah Feram, setzte sich über die fünf Kilometer die Krone auf. Dieser hatte in 18:43 Minuten um 44 Sekunden gegen den zweitplatzierten Frank Themsen von der LG Bremen-Nord die Nase vorne. Der Eritreer ist allerdings auch 22 Jahre jünger als Themsen. Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gewann in einer Zeit von 35:08 Minuten die Altersklassenwertung bei den Männern M65. „Im Wald war es ziemlich stickig, weil da kein Wind hingekommen ist. Aber auf freier Strecke waren die Bedingungen gut“, erklärte Büse. Sein globales Positionsbestimmungssystem habe ihm verraten, dass die Läufer auf der nicht amtlich vermessenen Strecke sogar etwa 150 Meter mehr als angegeben laufen mussten. Frank Themsen absolvierte neben den fünf Kilometern auch noch die drei Kilometer. Hier bildete der Nordbremer in 9:42 Minuten eine Klasse für sich.

Sehr beachtlich waren aber auch die 11:42 Minuten der schnellsten weiblichen Teilnehmerin, Moya Kebbel vom VSK Osterholz-Scharmbeck. Die 15-Jährige ließ außer Frank Themsen auch sämtliche männlichen Starter hinter sich. Bei den jüngsten Sportlern behielt der neunjährige Kilian Kelichhaus (ohne Verein) in 1:13 Minuten die Oberhand über die gesamte Konkurrenz im 400-Meter-Kinderlauf.