Machte den Auftaktsieg für die SAV perfekt: Vegesacks Clifford Stecher. (Christian Kosak)

Ritterhude. Als alle schon mit einem torlosen Remis rechneten, schlug Youngster Justin Pink doch noch zum 1:0 der gastgebenden TuSG Ritterhude bei der Sportwoche auf dem Jahnsportplatz gegen den 1. FC Burg zu. In der anderen Gruppe kam der Bezirksligist SV Komet Pennigbüttel nicht über ein 1:1 gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck hinaus.

SG Aumund-Vegesack – DJK Blumenthal 1:0 (1:0): „Wir haben nicht gut gespielt und sind auch bei Gegenangriffen nicht zurückgelaufen“, zeigte sich SAV-Mittelfeldmann Abdullah Basdas selbstkritisch. Das goldene Tor markierte Clifford Stecher, der sich nach 25 Minuten selbst das Leder erkämpfte und dann aus 20 Metern abzog. Alexander Schlobohm hätte die Partie vorzeitig entscheiden können. Er scheiterte jedoch bei einem Kopfball an einem auf der Linie postierten DJK-Kicker und visierte zudem die Querlatte an.

Ein weiteres Mal lupfte Schlobohm die Kugel zudem um Haaresbreite am Blumenthaler Kasten vorbei. Dies hätte sich beinahe noch gerächt. Der Neuzugang vom TSV Lesum-Burgdamm, Behar Ramadani, fand zehn Minuten vor dem Abpfiff freistehend seinen Meister in Vegesacks Torwart Stephan Wiese. „Meine Jungs haben sich gegen den etablierten Bremen-Ligisten gut geschlagen und das umgesetzt, was ich verlangt habe“, bilanzierte DJK-Coach Aydin Pekyalcin.

TuSG Ritterhude – 1. FC Burg 1:0 (0:0): Die Hausherren schafften es lange Zeit nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Kurz vor einer Gewitterunterbrechung schnappte sich FC-Torhüter Muammer Eren so gerade eben noch eine verunglückte Flanke von Janluca Grove (23.). Kurz vor der Pause hätte aber das 1:0 für die Gastgeber fallen müssen. Nach einer schönen Vorleistung von Julian Deppe und Jan-Luca Gehrmann auf der rechten Seite kam Janluca Grove völlig freistehend am langen Pfosten zum Abschluss. Er setzte den Ball aber links neben den Pfosten.

20 Minuten nach dem Wiederanpfiff hätte Burgs Julian Kubicek dies fast bestraft. Doch TuSG-Keeper Hendrik Schulz reagierte großartig gegen den alleine auf ihn zustrebenden Kubicek. Manfred Klein versuchte es mit einem akrobatischen Seitfallschuss im Nachsetzen, verfehlte dabei aber das Gehäuse. Merten Hellmann prüfte mit einem Kopfball auf Freistoß seines Kapitäns Niklas Kutz noch Muammer Eren (53.).

„Bis zum 1:0 haben wir drei hundertprozentige Chancen ausgelassen. Von der Spielanlage waren wir nicht berauschend“, teilte TuSG-Co-Trainer Bastian Haskamp mit. Mit einem tollen Flügellauf auf rechts fädelte Marcel Meyer das späte Siegtor von Justin Pink ein. „Wir hätten hier natürlich gerne einen Punkt mitgenommen. Aber wir hatten auch erst zwei Trainingseinheiten“, erklärte Burgs Coach Sascha Steinbusch.

SV Grohn – ASV Ihlpohl 2:0 (1:0): Der Landesligist war jederzeit Chef im Ring, ohne sich dabei ein Bein ausreißen zu müssen. Nach acht Minuten stellte Jannis Kurkiewicz die Weichen früh mit dem 1:0-Führungstreffer auf Sieg. Der Vollblutstürmer nahm einen langen Ball aus dem Mittelfeld geschickt an der Strafraumgrenze an und überwand ASV-Schlussmann Jan Kück im Anschluss mit einem strammen Schuss in die lange Ecke. Erst Sekunden vor dem Schlusspfiff brachte der eingewechselte Hakan Özyasamis den Erfolg für den Gruppenfavoriten mit dem 2:0 endgültig unter Dach und Fach. Die „Husaren“ ließen während der gesamten Spielzeit nicht eine Möglichkeit für den Außenseiter aus der 1. Kreisklasse Osterholz zu.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – SV Pennigbüttel 1:1 (1:0): Fabian Kauf besorgte mit einem fulminanten Volleyschuss aus 15 Metern das 1:0 für die Pennigbütteler. Doch ansonsten fiel der Formation von Coach Malte Jaskosch nicht besonders viel gegen die tiefstehenden Weinroten ein. Der Kreisligist traute sich nach dem Seitentausch dann auch selbst etwas mehr in der Offensive zu und egalisierte nach 39 Minuten folgerichtig zum 1:1. Joker Sebastian Ahmet traf dabei aus dem Gewühl heraus per Abstauber zum letztlich nicht ungerechten Einstand. Die Kreisstädter hielten insgesamt hervorragend dagegen und verdienten sich so das Remis.