Lilienthal. Ein Zwei-Tore-Rückstand muss gar nichts bedeuten. Das haben die Floorballer der Lilienthaler Wölfe bereits zum Auftakt in der 2. Bundesliga Nord/West im knapp gewonnenen Derby gegen den TV Eiche Horn bewiesen. Der Glaube an ein Comeback war also auch im zweiten Saisonspiel bei den Dümptener Füchsen ungebrochen. „Wir haben wirklich Moral gezeigt und bis zum letzten Moment alles gegeben“, hob Spielertrainer Lukas Bieger hervor. Er sah nur eine Mannschaft in der zweiten Hälfte des Schlussdrittels, als es bereits mit 2:4 zurücklag, spielüberlegen: seine. Doch sollte diese Dominanz sich diesmal nicht auszahlen. Es blieb beim 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

Mehr zum Thema Floorball 2. Liga Nord/West Zweitliga-Derby nichts für schwache Nerven Was wohl los gewesen wäre, hätte das Derby in der 2. Floorball-Bundesliga zwischen den Lilienthaler ... mehr »

Den einen Grund für die erste Niederlage gab es nicht. Aber es scheint sich in dieser frühen Saisonphase bereits abzuzeichnen, dass die Lilienthaler ihr teils gutes Spiel in zu wenige Tore ummünzen. Im Pokal gegen Berlin sprangen nur zwei Tore heraus, jetzt wieder. „Gut, gegen Horn haben wir sechs Tore gemacht. Aber das ist für Floorball-Verhältnisse auch nicht besonders viel“, stellte Bieger fest. Dabei fanden die Lilienthaler zunächst gut in die Partie. André Heißenbüttel brachte die Gäste nach etwas mehr als sieben Minuten in Führung. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels ließen sich die „Wölfe“ aber durch ein „ziemlich trickreiches Tor“ (Bieger) beim 1:1 überrumpeln. Im zweiten Abschnitt bekamen die Gäste schließlich kaum ein Bein auf den Boden. Lukas Bieger beobachtete viele technische Fehler. „Das hat sich durch unser ganzes Spiel gezogen, dadurch haben wir auch den Mut verloren“, meinte er. Die Folge war der 1:3-Rückstand.

Als die Lilienthaler im Schlussdrittel auch noch das schnelle 1:4 kassierten, war eine Vorentscheidung gefallen. Das 2:4 von Erik Ebbinghaus sorgte zwar noch einmal für zusätzliche Motivation, diesmal konnten die Gäste das Blatt aber nicht wieder wenden.

Lilienthaler Wölfe: Westphal, Urumovic; Röttger, Brinkmann, Ebbinghaus, Heydenreich, Klefeker, Schneider, Leon Bauer, Bieger, von der Heyde, Eilers, Plenge, Heißenbüttel, Siljamo, Leiermann, Heike, Hoffmann, Wedde, Schmidt