Es läuft derzeit einfach nicht rund bei Lilly-Marie Küstner und den Tischtennis-Damen des FC Hambergen. (S. Brockmann)

Hambergen/Stendorf. Neben der 5:8-Pleite beim Tabellenführer SG Findorff kamen die „Zebras“ auch beim abstiegsbedrohten TuS Huchting nicht über ein 7:7-Unentschieden hinaus. Positivere Schlagzeilen schreibt hingegen der FSC Stendorf II, der sich nach sieben Niederlagen in Serie zu Hause gegen Schlusslicht VfL Sittensen mit 8:5 durchsetzte.

TuS Huchting – FC Hambergen 7:7: Nachdem der ambitionierte FCH in der Hinrunde den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden war, sollte 2019 nun eigentlich alles besser werden. Im Bremer Süden schien bis zum 5:1-Zwischenstand in der Tat ein Anfang gemacht worden zu sein, bevor alle Einzel der zweiten Runde plötzlich verloren gingen. Selbst das Remis geriet am Ende noch in Gefahr. Stefanie Nolte, die anfangs noch gegen Huchtings Nummer eins Anke Bielefeld so geglänzt hatte, stand gegen Susanne Bolte beim 1:2-Satzrückstand bereits mit dem Rücken zur Wand. Doch die erst 17-Jährige bewies Kämpferqualitäten, erreichte mit einem souveränen 11:7 den fünften Satz, in dem sie mit 12:10 auch ein wenig glücklich die Oberhand behielt. Dennoch überwog bei Mannschaftskameradin Daniela Lilienthal die Unzufriedenheit: „Gegen ein Team, das so weit unten in der Tabelle steht, müssen wir einfach gewinnen.“

SG Findorff – FC Hambergen 8:5: Beim Ligaprimus hätte sich das Team um Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner den verlorenen Punkt beinahe zurückgeholt. Und das, obwohl Findorffs indische Nummer eins, Aishwarya Ramkrishna Bidri, wie erwartet inklusive Doppel bereits für vier Zähler der Gastgeberinnen sorgte. Beim Zwischenstand von 2:3 unterlag aber Daniela Lilienthal im wichtigen Schlüsselspiel gegen Marit Beekhuis in vier Sätzen, gegen die die Ex-Ritterhuderin in der Hinrunde noch triumphiert hatte. Dadurch blieb der Spitzenreiter stets in Führung und musste nur noch in der Schlussphase einmal um den Sieg fürchten. Denn Joanna Hahn stand gegen Findorffs Routinier Daniela Linden nach einer 2:1-Satzführung kurz vor einer Überraschung, belohnte sich aber am Ende nicht für ihren couragierten Auftritt.

FSC Stendorf II – VfL Sittensen 8:5: Ausbleibende Erfolgserlebnisse verunsichern. Dies bekam der FSC, der zuletzt im September gepunktet hatte, zu Beginn des Kellerduells zu spüren, als beide Doppel glücklich in fünf Sätzen an die Gäste gingen. Die Anfangsphase gehörte weiter dem VfL, denn auch Melanie Scholze kam mit ihren Offensivbemühungen gegen Sittensens Spitzenspielerin Monika Schmitt ebenfalls nicht durch. Angeführt von Anja Jürgens, die all ihre drei Matches für sich entschied, reduzierte der Vorletzte den Rückstand nach und nach und ging schließlich durch Silke Niebanks zweiten Erfolg im unteren Paarkreuz gar mit 5:4 in Front. Für die Entscheidung sorgte in der Folge Petra Hinz, die einen schier aussichtslosen Rückstand (4:11 und 7:11) gegen Iris Schucher noch in einen Sieg ummünzte. „Wir müssen mal abwarten, wie es in der engen Liga weitergeht. Aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist zurück“, freute sich Stendorfs Melanie Scholze.

Weitere Informationen

TuS Huchting – FC Hambergen 7:7: Vollert/Bolte – Küstner/Nolte 2:3 (11:6, 4:11, 11:3, 8:11, 9:11); Bielefeld/Fuhrmann – Lilienthal/Hahn 3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:0); Bielefeld – Nolte 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 8:11); Vollert – Küstner 1:3 (4:11, 11:5, 8:11, 6:11); Fuhrmann – Hahn 2:3 (11:5, 5:11, 12:10, 6:11, 7:11); Bolte – Lilienthal 1:3 (11:9, 4:11, 1:11, 8:11); Bielefeld – Küstner 3:0 (11:6, 11:7, 11:2); Vollert – Nolte 3:2 (11:7, 8:11, 6:11, 11:7, 11:8); Fuhrmann – Lilienthal 3:0 (12:10, 11:8, 11:4); Bolte – Hahn 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:8); Fuhrmann – Küstner 0:3 (7:11, 9:11, 7:11); Bielefeld – Lilienthal 3:0 (11:8, 11:3, 11:2); Vollert – Hahn 3:1 (11:4, 11:4, 6:11, 11:8); Bolte – Nolte 2:3 (11:7, 5:11, 11:6, 7:11, 10:12)

SG Findorff – FC Hambergen 8:5: Ramkrishna Bidri/Linden – Lilienthal/Hahn 3:2 (10:12, 11:3, 9:11, 11:7, 11:7); Beekhuis/Butzke – Küstner/Nolte 0:3 (10:12, 5:11, 4:11); Ramkrishna Bidri – Nolte 3:0 (12:10, 11:7, 11:7); Linden – Küstner 3:1 (11:7, 11:3, 9:11, 11:2); Beekhuis – Hahn 1:3 (11:3, 9:11, 8:11, 11:13); Butzke – Lilienthal 3:1 (11:6, 11:7, 11:13, 11:5); Ramkrishna Bidri – Küstner 3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 9:11, 11:4); Linden – Nolte 1:3 (11:9, 3:11, 7:11, 2:11); Beekhuis – Lilienthal 1:3 (11:9, 7:11, 2:11, 3:11); Butzke – Hahn 3:0 (11:9, 11:8, 12:10); Beekhuis – Küstner 2:3 (8:11, 11:8, 5:11, 11:4, 4:11); Ramkrishna Bidri – Lilienthal 3:0 (11:6, 11:6, 11:8); Linden – Hahn 3:2 (19:17, 10:12, 7:11, 11:6, 11:7)

FSC Stendorf II – VfL Sittensen 8:5: Scholze/Hinz – Kirschstein/Schucher 2:3 (11:5, 11:8, 9:11, 8:11, 10:12); Jürgens/Niebank – Schmitt/Fittschen 2:3 (5:11, 4:11, 11:3, 11:6, 8:11); Jürgens – Fittschen 3:1 (11:5, 11:2, 14:16, 11:5); Scholze – Schmitt 2:3 (11:6, 9:11, 10:12, 11:5, 6:11); Niebank – Schucher 3:2 (11:8, 6:11, 11:8, 11:13, 11:4); Hinz – Kirschstein 0:3 (8:11, 8:11, 9:11); Jürgens – Schmitt 3:0 (11:9, 11:8, 11:6); Scholze – Fittschen 3:0 (11:5, 12:10, 11:9); Niebank – Kirschstein 3:1 (11:6, 8:11, 11:2, 11:8); Hinz – Schucher 3:2 (4:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:5); Niebank – Schmitt 0:3 (6:11, 3:11, 11:13); Jürgens – Kirschstein 3:2 (5:11, 11:5, 11:2, 8:11, 11:7); Scholze – Schucher 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) FM