Kampf um jeden Zentimeter: Hier stoppt Hambergens Kevin Struß den Schwaneweder Daniel Gaese mit nicht ganz fairen Mitteln. (Dohr)

Hambergen. Wenn der FC Hambergen auf den FC Hansa Schwanewede trifft, dann ist das nicht gerade das emotionalste Fußballderby, das der Landkreis Osterholz derzeit zu bieten hat. Dennoch ging es in der Bezirksligapartie der beiden Klubs hoch her – und das lag zu einem nicht unerheblichen Teil auch am Volksbank-Derbycup. Denn dort waren beide Teams vor dem direkten Duell noch ungeschlagen. Entsprechend hatte Hambergens Trainer Eric Schürhaus diesen Fakt als zusätzliche Motivationshilfe aufgegriffen.

„Die Derbytabelle hing vor dem Spiel bei uns in der Kabine“, sagte Schürhaus und fügte hinzu: „Das ist eine sehr wichtige Sache für uns, da wollen wir am Ende unbedingt ganz oben stehen.“ Insofern hatte das Duell des Tabellensechsten gegen den -zwölften doch ein Hauch von Spitzenspiel. Am Ende setzten sich die gastgebenden Hamberger mit 2:1 (1:0) durch und distanzierten den Aufsteiger damit auf mittlerweile acht Punkte.

Die Schwaneweder, die bereits ihre ersten beiden Landkreisderbys gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck (2:1) und die TuSG Ritterhude (5:2) gewonnen hatten, waren auch in Hambergen auf einem guten Weg. Die „Zebras“ taten sich zunächst schwer mit den kompakt stehenden Gästen, die zudem mit Phillip Barnat auf der linken Seite einen pfeilschnellen Mann hatten, der von Kevin Müller und Oguzhan Dalan immer wieder klasse in Szene gesetzt wurde. Nur mit der Effektivität haperte es auch diesmal bei Barnat. Einmal strich sein Kopfball am langen Pfosten entlang (36.), zweimal scheiterte er freistehend an Hambergens Torwart Nils Sievert (42./45.).

Notbremse oder nicht?

Besser machten es die Hamberger, die zwar die ersten beiden Halbchancen der Partie durch Frederik Nagel (3.) und Keno Liebschner (21.) gehabt hatten, danach aber auch viel Stückwerk im Aufbauspiel zeigten. Bis auf rechts Keno Liebschner freigespielt wurde, dessen perfekte Hereingabe musste Nagel am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken (38.). Kurz darauf – so monierte es hinterher Schwanewedes Trainer Andreas Dirks – hätten die Hamberger eigentlich nur noch zu zehnt auf dem Platz sein dürfen. Garrit Hamdy vertändelte gegen Daniel Gaese den Ball, im Laufduell ging der enteilende Schwaneweder zu Boden. Doch Schiedsrichter Lennart Fahnenmüller ahndete diese Aktion nicht. Übrigens ebenso wenig wie die heiß diskutierte Szene in der 67. Minute.

Da hatte Felix Hoppe einen langen Ball perfekt in den Lauf von Gaese gespielt, der vom herausstürzenden Nils Sievert klar zu Fall gebracht wurde. Während der Hamberger Torwart darauf plädierte, den Ball gespielt zu haben, gab es vonseiten der Schwaneweder die lautstarke Forderung nach einem Elfmeter. Richtig aufzuklären war die Situation in der Schnelle nicht, dennoch hätten die meisten Schiedsrichter wohl auf Strafstoß entschieden. Während Schürhaus hinterher von einer „50-50-Entscheidung“ sprach, fühlte sich Andreas Dirks um den verdienten Lohn gebracht. „Es sind am Ende halt zwei spielentscheidende Situationen“, brachte der Schwaneweder Coach seine Enttäuschung auf den Punkt. Dass sein Team in der ersten Minute der Nachspielzeit doch noch einen Foulelfmeter bekam, änderte an diesem Fazit nichts mehr. Diesmal gab es auch nichts zu diskutieren. Hamdy hatte den eingewechselten Dominic Ponty klar zu Fall gebracht, Felix Hoppe verwandelte sicher. Allerdings stand es zu diesem Zeitpunkt längst 2:0, da die Hamberger einen herrlichen Spielzug über Jorit Bierwald, Tim Denker und Frederik Nagel früh in der zweiten Halbzeit mit dem 2:0 abgeschlossen hatten (52.). Danach vergaben die „Zebras“ gleich mehrere beste Konterchancen durch Bierwald, Liebschner und Thilo Röper.

„Wir dürfen in der ersten Halbzeit eigentlich nicht in Rückstand geraten, weil wir das wirklich ganz gut spielen. Die zweite Hälfte war dann aber viel zu wild von uns“, sagte Andreas Dirks. Sein Trainerkollege hatte indes einen alles in allem verdienten Sieg gesehen. „Wir sind nach dem Spiel am Donnerstag etwas schwer reingekommen, hätten die Partie am Ende aber auch früher entscheiden müssen“, so Schürhaus, der nun übrigens die Derby-Tabelle mit seinem Team anführt.