Hambergen. Die „Zebras“ wiesen viele Mankos auf und gerieten schnell hoffnungslos in Rückstand. Verlorene Bälle in der Vorwärtsbewegung ermöglichten dem SVA leichte Tore. Thorsten Vethacke bereitete die ersten beiden Treffer seines Teams durch Adrian Hinrichs (30-Meter-Schuss) und Noah Ley mustergültig vor. Nico Köster erhöhte nach einer knappen halben Stunde per Handelfmeter.

Im zweiten Durchgang zeigten die Hausherren eine bessere Einstellung. Tjark Thiel im Nachstochern und Myron Reinberger mit einem Treffer aus 18 Metern belohnten dies mit zwei Toren. Auf der Gegenseite schnürte Thorsten Vethacke noch einen Doppelpack, traf unter anderem per Flugkopfball zum zwischenzeitlichen 5:1. Janni Cammann sorgte aus der Distanz für den Schlusspunkt. „Aschwarden war heute in fast allen Belangen überlegen“, musste FCH-Trainer Marc Monsees eingestehen.

FC Hambergen II – SV Aschwarden 2:6 (0:3)

FC Hambergen II: Böttjer; Zehner, T. Harms, Gantzkow, Kuls, Meyerhoff, Persdotter (78. Rüssmeier), Thiel, Zimmermann (12. P. Harms/81. Steljes), Reinberger, Gernand

SV Aschwarden: J. Zinke; Schulze (70. Müller), M. Zinke, C. Hotes, Wiechers, Köster (80. Cammann), Bolte, Ley, Hinrichs (32. S. Hotes), Rippe, Vethacke

Tore: 0:1 Adrian Hinrichs (3.), 0:2 Noah Ley (23.), 0:3 Nico Köster (28./Handelfmeter), 0:4 Thorsten Vethacke (54.), 1:4 Tjark Thiel (64.), 1:5 Thorsten Vethacke (68.), 2:5 Myron Reinberger (74.), 2:6 Janni Cammann (81.)

Schiedsrichter: Heiko Pankoke (TSV Neu St. Jürgen)