Behielt am Ende die Oberhand: Katja Bothe (am Ball) vom BC VSK Osterholz-Scharmbeck. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Mit einem 67:57 (41:32)-Sieg beim VfL Stade haben die Basketballerinnen des BC VSK Osterholz-Scharmbeck ihren zehnten Erfolg im elften Match in der Bezirksoberliga gefeiert. „Wir sind mit einem breiten Kader zum Spiel nach Stade gereist und haben einen hochmotivierten und sehr gut vorbereiteten Gegner angetroffen“, teilte BC-VSK-Trainer Nils Kruse mit.

Das erste Viertel auf Augenhöhe entschied der Gast knapp mit 18:16 für sich. „Die erarbeiteten Würfe fielen, nur unsere Verteidigung lief noch nicht auf Hochtouren. Im zweiten Viertel funktionierte unser Zusammenspiel hervorragend. Wir belohnten uns auch für unsere engagierte Leistung“, sagte Kruse. Pauline Hollenbeck habe mit guten Bewegungen zum Korb gepunktet, während Karina Bothe wie gewohnt sicher aus der Nah- und Mitteldistanz getroffen habe, erzählte Kruse weiter. Anstatt die Pausenführung auszubauen, verloren die Gäste dann aber komplett den Faden und gerieten zwischendurch sogar in Rückstand. „In dieser Phase lief absolut nichts zusammen. Der Gegner sammelte immer mehr Selbstvertrauen und traf selbst die schwierigsten Würfe“, stellte Nils Kruse fest. Zum Ende des dritten Abschnitts fanden die Grün-Weißen jedoch über den Kampf zurück ins Spiel und gingen mit einer 49:48-Führung in den finalen Durchgang. „Im abschließenden Viertel arbeitete die gesamte Mannschaft wieder füreinander. Erfahrene Spielerinnen wie Janina Böttjer und Karina Bothe nahmen das Heft in die Hand und punkteten souverän“, freute sich Nils Kruse. Seine Mannschaft mache es ihm wirklich einfach, betonte er.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (15), Katja Bothe (6), Alena Böttjer (13), Janina Böttjer (12), Hanisch (2), Bea Hollenbeck, Paulina Hollenbeck (4), Joest (12), Kuschmitz (3).