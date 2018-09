Eugen Zilke (am Ball/hier in einem Sportwochenspiel gegen FC Hagen/Uthlede) gelang gegen Wörpedorf ein Doppelpack. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Die Fußballer der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf sind derzeit nicht Bezirksliga-tauglich. Das hat die 1:3 (1:1)-Niederlage beim VSK Osterholz-Scharmbeck gezeigt: Außer dem 1:0 durch Marc Fricke per Foulelfmeter gelang nicht ein einziger Schuss auf den Kasten von Kevin Meier.

Der ersatzgeschwächten Mannschaft, die sogar mit Spielern der Reserve in der Startelf antrat, wollte Trainer Marco Miesner aber keinen Vorwurf machen: „Wir können nicht nachlegen. Jetzt haben sich wieder zwei verletzt.“ Nach rund einer halben Stunde musste Jannes Werk runter. Er war bei einem Foul an Hussain Taha unglücklich aufs Knie gefallen und wurde durch Kevin Giesecke ersetzt. Zu dem Zeitpunkt führte Wörpedorf noch mit 1:0 – Marcel Vintiss war von VSK-Keeper Meier weggegrätscht worden – Fricke hatte sicher verwandelt (9.).

Die Heimelf brauchte ein paar Minuten, um den Rückstand abzuschütteln, kam dann aber noch vor dem Seitenwechsel zu mehreren Hochkarätern. Steffen Brünjes scheiterte per Kopf zweimal knapp, einmal versuchte es Ali Dag per Fallrückzieher. Auch Eugen Zilke verpasste nach Vorlage von Evangelos Liouras knapp, Benjamin Ostrowski hatte aufgepasst. Beinahe hätte Wörpedorf die knappe Führung mit in die Pause genommen, dann ließ Nico Schulze jedoch Taha über die Klinge springen. Der Schiedsrichter Calvin Dieckhoff (Ottersberg) entschied ein zweites Mal auf Strafstoß. Patrick Hirsch nahm sich der Sache an und traf sicher zum, aus VSK-Sicht, wichtigen Ausgleich (45.+2).

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Wenn Wörpedorf mal die Kugel hatte, dann meist nur für wenige Sekunden. Lediglich Azad Kurnaz auf der Außenbahn sorgte für ein wenig Wirbel, war aber meist komplett auf sich alleine gestellt. Die langen Abschläge von Ostrowski landeten nicht selten im völligen Nichts. Die gefährlichste Aktion, die VSK-Torwart Meier zu bewältigen hatte, war ein Rückpass von Brünjes, den er aber sauber verarbeitete.

Auf der anderen Seite drückte der VSK Osterholz-Scharmbeck auf den Sieg und belohnte sich in Person von Eugen Zilke. Ali Dag hatte seinen Nebenmann gut in Position gebracht. Mit einem gezielten Schuss traf Zilke zur 2:1-Führung (68.). Nach einem Traumpass von Patrick Hirsch hätte Liouras kurz darauf eigentlich erhöhen müssen, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Ostrowski.

Bei zwei kniffligen Elfmeterentscheidungen hätte Dieckhoff zudem auch gut auf den Punkt zeigen können, doch der Referee beließ es bei zwei Strafstößen am Abend, weshalb erneut Eugen Zilke nach starkem Pass von Juri Kiekhöfer zum 3:1-Endstand ins kurze Eck traf (87.). Das war die Entscheidung. Oliver Schilling freute sich vor allem über die starken Einwechselspieler: „Da kamen richtig gute Impulse. Die haben sich super was zugetraut.“ Miesner trauerte auch nach Schlusspfiff noch ein wenig dem 1:1 hinterher: „Wenn wir mit 1:0 in die Pause gehen, gehen wir mit einer ganz anderen Moral raus.“

Weitere Informationen

VSK Osterholz-Scharmbeck: Meier; Taha, Stöhr, Brünjes, Baitler, Dustin Hirsch (46. Kiekhöfer), Dag, Patrick Hirsch, Gardianczik (63. Polat), Eugen Zilke, Liouras (81. Tsigab)

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf.: Ostrowski; Wacker, Worthmann, Fricke, Poppen, Vintiss (53. Rothwell), Schulze (73. Windt), Werk (32. Giesecke), Kurnaz, Schnakenberg, Linnenbaum

Tore: 0:1 Marc Fricke (9./Foulelfmeter), 1:1 Patrick Hirsch (45.+2/Foulelfmeter), 2:1 Eugen Zilke (68.), 3:1 Eugen Zilke (87.)

Schiedsrichter: Calvin Dieckhoff (Ottersberg)

Zuschauer: 80 THI