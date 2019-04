Rebekka Patzke von den Turnerinnen des VSK Osterholz-Scharmbeck. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Die Vorrundensiegerinnen der beiden Weserligen haben sich auch im großen Finale durchgesetzt. Den Gerätturnerinnen der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf I genügte beim Abschluss-Wettkampf, der als gesamte Rückrunde gewertet wurde, ein zweiter Platz, um sich zum fünften Mal in Folge den Titelgewinn in der Weserliga I zu sichern.

Mehr Zähler hatten beim jüngsten Kräftemessen in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen aber die Frauen des VSK Osterholz-Scharmbeck erbeutet. Am Ende war der direkte Vergleich der gegeneinander erturnten Punkte ausschlaggebend für die Titelvergabe. Deutlicher gestaltete sich das Titelrennen bei den Nachwuchsturnerinnen in der Weserliga II. Dort dominierte im Endspurt der TuS Westerloy. Der Staffelneuling blieb somit während der gesamten Serie ungeschlagen.

Zur Mammutveranstaltung waren 14 Teams angetreten, die mit bis zu acht Sportlerinnen pro Mannschaft an vier Geräten auf Beutezug gingen. „Wir lagen gut im Zeitplan. Und insgesamt herrschte eine sehr nette Atmosphäre in der Halle“, berichtete Marion Schnakenberg von der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Eltern, Trainerinnen, Sportlerinnen und Kampfrichter ihrer Turnsparte waren für das Ausrichten des Wettkampfes zuständig. „Das war eine tolle Teamleistung“, lobte die TSG-Trainerin ihre fleißigen Helfer.

In Riegen zu je zwei Mannschaften wurde an allen Geräten parallel geturnt. „Kleinere Staus gab es gelegentlich beim Sprung“, erzählte Marion Schnakenberg. Dort war für die Übungen der unteren P-Stufen ein Mattenberg aufgebaut. Doch die meisten Aktiven sprangen Überschläge über den Tisch. Spannend war der letzte Vergleich vor allem für die Riege 1 in der Weserliga I. Dort rechneten die erfahrenen Turnerinnen der TSG I und des VSK bei jedem Gerät mit, welches Team die bessere Mannschaftswertung erzielt hatte. Die Gastgeberinnen waren allerdings mit einem Vorsprung von fast acht Punkten ins Rennen gegangen. Der war für die VSK-Crew, die nach langer Zeit wieder in den Ligabetrieb eingestiegen war, nicht aufzuholen.

VSK überrascht positiv

Beim 235,10 : 233,55 konnte der VSK letztlich nur 1,55 Zähler gut machen. „Ich bin dennoch positiv überrascht, dass wir ganz vorne dabei waren und beim Saisonfinale sogar das beste Ergebnis erreicht haben“, zeigte sich VSK-Turnerin Rebekka Patzke absolut zufrieden. Ausschlaggebend für den guten Abschluss seien die im Vergleich zur Hinserie stark verbesserten Leistungen am Schwebebalken gewesen. Dieses Mal kam der VSK mit 57,25 : 57,60 ganz dicht an die Grasbergerinnen heran. Ebenso eng lagen die Ergebnisse beim Sprung (VSK 59,80/TSG 60,20) und am Boden (55,85/55,65) zusammen. Den größten Punktevorsprung gegenüber der TSG hatten die Osterholzerinnen am Stufenbarren erturnt (62,20 : 60,10).

Stolz war TSG-Trainerin Schnakenberg über den nun schon fünften Gesamtsieg ihrer Turnerinnen in Folge. Aber auch mit Rang vier der zweiten Mannschaft, die die WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack dicht im Nacken hatte (223,10 : 222,25), war sie überaus zufrieden. „Das Team hat seinen Vorrundenplatz tapfer verteidigt“, sagte Schnakenberg. Um einen Treppchenplatz ging es für die erste Nachwuchscrew von Marion Schnakenberg in der Weserliga II. Doch die ließ sich am finalen Wettkampftag von der TuSG Ritterhude die Bronzemedaillen noch vor der Nase wegschnappen.

„Wir sind nur mit einem kleinen Puffer von 1,70 Punkten aus der Vorrunde in den Vergleich gegangen. Das reichte nicht aus“, erklärte die Grasberger Trainerin. Beim 208,90 : 206,55 sammelten die Mädchen aus der Hammestadt in der Endrunde 2,35 Zähler mehr und kletterten so noch von Rang vier auf drei. „Die Aufregung im Team, das größtenteils aus Kindern ohne Wettkampferfahrung besteht, war beim Vergleich groß. Doch meine Turnerinnen haben sich im Finale gesteigert und waren ganz perplex, dass sie Bronze gewonnen hatten“, berichtete TuSG-Trainerin Petra Buchholz.

Mit einer Leistungssteigerung glänzte auch die junge Mannschaft des TV Schwanewede. 206,00 Punkte reichten am Ende aus, um den TS Woltmershausen (204,40) noch zu überholen und Rang fünf zu erreichen. Auf Platz sieben landete die zweite Mannschaft der TSG, die beim Abschluss-Vergleich 198,95 Punkte erreicht hatte. Auch dieses Team besteht überwiegend aus unerfahrenen Turnerinnen. „Ich bin stolz auf die Mädchen, die es bis zum Ende geschafft haben, diszipliniert aufzutreten und durchgängig gute Mannschaftsergebnisse zu erzielen“, lobte Marion Schnakenberg ihre Athletinnen.

Weitere Informationen

Weserliga I: 1. VSK Osterholz-Scharmbeck (235,10 Wettkampfpunkte/10 Mannschaftspunkte), 2. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf I (233,55/8), 3. OT Bremen (228,40/6), 4. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf II (223,10/4), 5. WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (222,25/2), 6. TS Woltmershausen (199,15/0)

Abschlusstabelle: 1. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf I (18 Mannschaftspunkte), 2. VSK Osterholz-Scharmbeck (18/471,10:477,45 im direkten Vergleich zur TSG I), 3. OT Bremen (12), 4. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf II (8), 5. WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (4), 6. TS Woltmershausen (0)

Weserliga II: 1. TuS Westerloy (212,55 Wettkampfpunkte/14 Mannschaftspunkte), 2. TSV Grolland (210,80/12), 3. TuSG Ritterhude (208,90/10), 4. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf I (206,55/8), 5. TV Schwanewede (206,00/6), 6. TS Woltmershausen (204,40/4), 7. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf II (198,95), 8. WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (172,20/0)

Abschlusstabelle: 1. TuS Westerloy (28 Mannschaftspunkte), 2. TSV Grolland (24), 3. TuSG Ritterhude (18), 4. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf I (18/ 407,35:408,00 im direkten Vergleich zur TuSG), 5. TV Schwanewede (10), 6. TS Woltmershausen (10/ 397,70:398,50 im direkten Vergleich zum TV Schwanewede), 7. TSG Grasberg-Wörpedorf-Eickedorf II (4), 8. WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (0) LAN