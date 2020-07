Herr Behrens, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Sven Behrens: Radfahren und Laufen war ja für uns nie das Problem. Es gab sogar die Möglichkeit, auf dem Heimtrainer an virtuellen Touren mit Gegnern im Internet teilzunehmen. Bis vor zwei Wochen fand allerdings kein organisiertes Schwimmtraining statt. Mittlerweile haben wir aber vom Allwetterbad wieder Zeiten erhalten und können dann entsprechend einige Bahnen nutzen. Einige Vereinsmitglieder waren in der Zwischenzeit mit vor Kälte schützenden Neoprenanzügen auf den See umgestiegen oder haben ein Trockentraining an Gummiseilen simuliert. Die Motivation wieder aufzubauen, ist die größte Schwierigkeit. Im Winter hatte man sich intensiv vorbereitet, zehn Trainingsstunden pro Woche waren keine Seltenheit, und nun fallen praktisch nahezu alle Wettbewerbe aus. Wir hatten sogar überlegt, wieder eine Regionalligamannschaft zu melden, verfolgen dieses Ziel nun aber für 2021. Möglicherweise finden im Herbst doch noch größere Mittelstreckentriathlons statt, aber man riskiert es momentan eher nicht, sich anzumelden. Die Gebühr kann durchaus 350 € kosten, und niemand möchte letztlich seinem Geld hinterherlaufen.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Wenn man unsere Situation mit der in anderen Ländern vergleicht, haben die Politiker meiner Meinung nach definitiv keinen schlechten Job gemacht. Ich habe selbst ein Immobiliengeschäft und kann die wirtschaftlichen Aspekte natürlich nachvollziehen. Die Frage ist jedoch, was die Alternative gewesen wäre. Die Abstände einzuhalten, finde ich völlig in Ordnung. Das würde ohne die Maske womöglich sogar noch besser funktionieren. Denn ich stelle durchaus fest, dass sich viele Leute durch die Maske fatalerweise sicherer fühlen und näher als gewünscht aufrücken.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Ich bin nicht so der Fernsehgucker und habe es schon vermisst, abends ins Viertel zu fahren, dort im Café unter Menschen zu sein, ein Eis zu essen oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Mit dem Wohnmobil wollten wir eigentlich nach Kroatien fahren, nun geht es mit den Kindern stattdessen ins Südsee-Camp in der Nähe von Bispingen. Da Sport mein Leben prägt, kam ohnehin nicht viel Langeweile auf – allerdings auch aus einem traurigen Grund. Anfang März hat unser Haus gebrannt, alles war kontaminiert, und wir besaßen nur noch die Kleidung, die wir zu diesem Zeitpunkt trugen. Das war natürlich vor allem ein hoher emotionaler Schaden und eine absolute Extremsituation. Wir hatten beispielsweise Glück, dass wir am ersten Tag des Lockdowns überhaupt noch unser neues Bett im Möbelgeschäft abholen durften. Auch bedingt durch die Vorfälle in den Schlachthöfen haben wir als Familie beschlossen, weniger Fleisch zu essen und dann eher auf regionale Produkte beim Landwirt um die Ecke zurückzugreifen.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Dass wir beruflich in zwei Teams zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, ist eigentlich die einzige Veränderung zu früher. Ansonsten haben wir viele Immobilien abverkauft. Die Menschen zieht es momentan in ländlichere Gebiete. In der Stadt auf engem Raum sind solche Zeiten für Familien nun mal schwieriger durchzustehen. So langsam habe ich das Gefühl, dass gerade ältere Menschen wieder ihre Immobilien verkaufen wollen, die im Frühjahr in eine Art Schockstarre verfallen waren und nicht ins Pflegeheim umziehen wollten. Persönlich empfinde ich keine Einschränkungen. Die Erfahrungen als Ausdauersportler haben mir sehr dabei geholfen, immer positiv zu bleiben, sich nicht zu beschweren, sondern lieber etwas zu verändern. Selbst beim neuen Haus haben wir trotz des großen Verlustes nun doch die Möglichkeit, es nach unseren Wünschen anders zu gestalten.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Sven Behrens, 53 Jahre alt, Triathlet und Abteilungsleiter beim VSK Osterholz-Scharmbeck

