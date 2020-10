Ritterhude. In Anbetracht rapide steigender Corona-Fallzahlen richteten Bund und Länder in der vergangenen Woche den dringenden Appell an die Bevölkerung, Reisen in Risikogebiete nur noch in zwingend notwendigen Fällen zu unternehmen. Doch man könnte meinen, der (ambitionierte) Freizeitsport spiele diesbezüglich eine Sonderrolle. Schließlich haben Mannschaftssportler momentan im Kampf um wichtige Punkte für die Tabelle kaum Möglichkeiten, eine Fahrt in ein tiefrot gefärbtes Gebiet auf der Deutschlandkarte zu meiden – es droht die pauschale Niederlage am „Grünen Tisch“.

Die Grafschaft Bentheim, ein Landkreis im äußersten Südwesten Niedersachsens nahe der niederländischen Grenze, wies in der vergangenen Woche durchgängig einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von über 70 je 100 000 Einwohner auf. Hier tragen die Tischtennis-Damen des Hoogsteder SV ihre Verbandsliga-Heimspiele aus und empfingen am Sonnabend die TuSG Ritterhude. Wohl selten hat ein Punktspiel bei den Hammestädterinnen im Vorfeld so viele Diskussionen ausgelöst. Gleich zwei einsatzfähige Spielerinnen des Stammquintetts entschlossen sich letztlich schweren Herzens, ihre Mannschaftskolleginnen im schweren Auswärtsspiel nicht zu unterstützen.

Halbherzige Hygienekonzepte

Teilweise wegen Bedenken, sich anstecken zu können, im anderen Fall weil der Arbeitgeber grundsätzlich Fahrten in Risikogebiete untersagt hatte. So weit, so nachvollziehbar. Schließlich reist ein latentes Risikopotenzial stets mit, zumal die Virusübertragung durch die Aerosole beim Hallensport sicherlich noch einmal eine andere Gefahr darstellt als beispielsweise beim Fußball, der unter freiem Himmel ausgetragen wird. Hinzu kommt, dass nicht wenige Tischtennis-Teams das vom Verband und den Gemeinden auferlegte Hygienekonzept in den ersten Saisonwochen bestenfalls halbherzig umsetzen.

Heinz Löwer, Geschäftsführer beim Tischtennis-Verband Niedersachsen, spricht von einer „freien Entscheidung eines jeden Spielers, unter den aktuellen Bedingungen zu spielen.“ Frank Dohrmann, stellvertretender Vorsitzender der TuSG-Tischtennis-Sparte, widerspricht in diesem Punkt vehement und nennt den Vorfall „fast schon eine Nötigung“, da Aktive einerseits ihr Team prinzipiell nicht im Stich lassen wollen und verständlicherweise am Ende auch nicht gerne absteigen möchten. Dem spontanen Wunsch einer Terminverlegung hätten im Ritterhuder Fall die Gastgeberinnen zustimmen müssen. Die TuSG fragte sich allerdings auch, wann das Match überhaupt nachgeholt werden könnte, die Lage dürfte sich schließlich in der nahen Zukunft wohl kaum positiv verändern; im Gegenteil.

So beschlossen die verbliebenen TuSG-Damen kurzfristig, mit einer zusätzlichen Nachwuchskraft in Hoogstede anzutreten. Anderenfalls hätte dem Team um Spitzenspielerin Katharina Wrieden, das durchaus einen der oberen Tabellenplätze im Visier hat, eine kampflose 0:12-Niederlage gedroht. Das bestätigte auch noch einmal René Rammenstein vom TTVN, der allerdings großes Verständnis zeigte: „Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der aktuellen Situation, dass in Risikogebieten Punktspiele stattfinden. Uns fehlt aber die rechtliche Grundlage, die Partien von unserer Seite aus abzusetzen. Wir müssen auf ein Zeichen aus der Politik, also von den Landkreisen, warten.“

Dieses Signal gab es aus Delmenhorst, Oldenburg-Land und Cloppenburg, nicht jedoch aus der Grafschaft Bentheim. Sportlich rettete die TuSG beim 6:6 in Hoogstede immerhin einen Zähler. Gesundheitliche Beschwerden, und das ist bedeutend wichtiger, sind bis zum heutigen Tage glücklicherweise nicht aufgetreten. Zumindest beim Tischtennis wurde in den höchsten Ligen (Oberliga aufwärts) mittlerweile reagiert. Nun besteht ein triftiger Verlegungsgrund ohne notwendige Zustimmung, sollte eine von beiden Mannschaften aus einem Risikogebiet stammen. Viele Amateursportler würden sich sicherlich wünschen, wenn sie diese Entscheidungsmöglichkeit in Zukunft ebenfalls erhielten.