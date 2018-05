Unbedingter Siegeswille ist gefragt bei den Badgers (links, hier im Spiel gegen die Göttingen Generals). (Tobias Dohr)

Ritterhude. Nach zwei deutlichen Pleiten zum Auftakt der Regionalliga Nord-Saison stehen die American Footballer der Ritterhude Badgers bereits unter Druck und sind im Auswärtsspiel bei den Arminia Spartans Hannover am Sonntag (15 Uhr) schon zum Siegen verdammt, um die ambitionierten Saisonziele nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Das weiß auch Headcoach Robert Schulz: „Wir müssen gewinnen. Eine dritte Niederlage können wir uns nicht erlauben, denn sonst wird es richtig schwer. Die Jungs sind sich aber bewusst, wo wir gerade stehen und wo wir eigentlich hinwollen“, so der Trainer des aktuellen Tabellenletzten.

Der war unter der Woche auch als Psychologe gefragt und musste sein Team nach dem desolaten 6:34 gegen die Hamburg Pioneers erst mal wieder aufbauen. Zeitgleich zeigte er aber allen Spielern die Fehler auf, die zu dieser Pleite führten und betrieb intensive Videoanalyse: „Insgesamt haben wir uns in verschiedenen Kleingruppen acht bis zehn Stunden mit diesem Spiel beschäftigt und jeder hat gesehen, was er falsch gemacht hat“, erklärt Schulz. Denn es lag nicht nur an Quarterback Maximin Lange, dass die Offensive nie wirklich ins Rollen kam und gleich sechsmal den Ball verlor. Trotzdem ist es für einen Erfolg in der Landeshauptstadt wichtig, dass der Spielmacher endlich seine Nervosität ablegt. „Im Training zeigt er, was er kann und ist in meinen Augen sogar der technisch stärkste Quarterback der Liga. Das muss er jetzt aber auch im Spiel beweisen“, hofft Robert Schulz, der die offensive Grundformation unterhalb der Woche umstellte, um so mehr Sicherheit ins Spiel zu bekommen.

Doch nicht nur eine verbesserte Angriffsleistung wird entscheidend sein, auch auf die Defense wartet eine Herkulesaufgabe: Mit Breon Allen verfügen die Spartaner über den wohl stärksten Spieler der Liga und eine extrem gefährliche Waffe im Laufspiel. Das bewies der US-amerikanische Running Back beim Saisonauftakt, als er die Oldenburg Knights im Alleingang über den Haufen lief und beim 35:6-Sieg für gleich vier Touchdowns sorgte. Um diesen Ausnahmeathleten zu stoppen, hat sich der Trainerstab der „Dachse“ aber schon eine besondere Taktik überlegt und wird Allen in Manndeckung nehmen. Gelingt dieser Schachzug, dann ist Schulz trotz des Ausfalls von DeAndre Perry optimistisch, den Bock am Sonntag umzustoßen. „Hannover hat mich auf dem Videomaterial ansonsten nicht beeindruckt und wenn wir Allen stoppen, dann können wir sicher gewinnen“, erklärt Schulz.