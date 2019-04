Die Freistöße von René Thiel (rechts) waren brandgefährlich. Doch am Ende musste sich der SV Komet Pennigbüttel dem FC Hambergen geschlagen geben. (SCHOTT)

Pennigbüttel. Der FC Hambergen hat sich im Kampf um die Meisterschaft zurückgemeldet. Nach der empfindlichen 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen den TSV Etelsen setzte sich der Fußball-Bezirksligist im Derby mit 2:0 (1:0) beim SV Komet Pennigbüttel durch. Mehr noch: Durch die gleichzeitige Niederlage der Etelser hat sich die Ausgangsposition der „Zebras“ nun wieder deutlich verbessert.

Verständlich, dass Hambergens Trainer Eric Schürhaus nach der Partie bester Laune war. „Der Sieg tut natürlich gut“, sagte er erleichtert, und er wusste, dass es hauptsächlich darauf ankommen würde, das richtige Ergebnis einzufahren. „Dass wir heute keinen Schönheitspreis gewinnen würden, war klar“, meinte der Hamberger Coach und zeigte mit dem Finger auf den Boden. Mit dem taten sich die Gäste gerade im ersten Abschnitt unheimlich schwer. Viele lang geschlagene Diagonalbälle verfehlten ihr Ziel, und auch im Kombinationsspiel mangelte es oft an der nötigen Präzision.

Das war aber nur die halbe Wahrheit, weshalb es nicht wirklich rund lief. Denn sie trafen mit den „Kometen“ auf ein Team, das seine Sache sehr solide machte - und durchaus hätte in Führung gehen können, wenn der Pfiff des Schiedsrichters ertönt wäre. „Klarer Elfmeter“, echauffierte sich Pennigbüttels Coach Marco Meyer über das Foul von Simon Küstner an Pascal Schnock, der von hinten gestoßen wurde. Doch der Unparteiische Ole Mehrtens entschied auf weiterspielen (7.). „Eine 50:50-Entscheidung“, meinte derweil Hambergens Coach Schürhaus. Nach einer Viertelstunde ließen die Hausherren die nächste gute Möglichkeit verstreichen, als Schnock nach klugem Querpass von Tim Weinmann den Ball nicht richtig traf und das Leder knapp am linken Pfosten vorbeihoppelte.

Die Gäste besaßen freilich optische Vorteile, kamen zunächst aber nur vereinzelt zum Abschluss. Nachdem Frederik Nagel (9.) und Malte Puckhaber (22.) vielversprechende Möglichkeiten ausgelassen hatten, verzeichnete Nagel in der 33. Minute die beste Gelegenheit der Gäste, als er das Leder im Laufduell an Philip Bötjer vorbeispitzeln wollte, an Pennigbüttels Keeper aber letztlich scheiterte. Und so mühten sich die „Zebras“ weiter gegen gut gestaffelte Hausherren, eine Lücke zu finden.

Fast logisch, dass die Hamberger Führung aus einer Standardsituation resultierte, einer sehr sehenswerten allerdings. Mit einem direkt verwandelten Freistoß über die gegnerische Mauer hinweg zirkelte Tim Denker das Leder zum 1:0 in die Maschen (39.). Die Gäste hätten sich aber nicht beschweren dürfen, wenn sie noch vor der Pause den Ausgleich kassiert hätten: Nach einem Konter über Schnock hatte Weinmann freie Bahn, wurde im letzten Moment aber noch stark von Steffen Kaluza abgelaufen (44.).

Die Gastgeber blieben gefährlich, vor allem nach ruhenden Bällen. Für die zeichnete vornehmlich René Thiel verantwortlich. Dessen weit geschlagenen Freistöße führten zunächst zu einer guten Kopfballmöglichkeit von Marek Entelmann, der auf einmal im Rücken der Abwehr auftauchte (50.). Kurz danach sprang Tim Weinmann der Ball unverhofft vor die Füße, als ein Thiel-Freistoß nur ungenügend geklärt werden konnte. Allerdings war Weinmann so überrascht, dass ihm das Leder von den Füßen sprang – und von dort aus ins Toraus rollte. Die beste Chance vergab Tim Weinmann aber, als er mustergültig von Andreas Lühr per Flanke bedient wurde, er den Kopfball aber viel zu mittig platzierte (64.).

Es war die letzte Möglichkeit der Hausherren in einem Spiel, in dem sich den Hambergern nun deutlich mehr Räume boten und damit auch weitere Möglichkeiten. So verzog Thilo Röper nach einem Flankenball zunächst am langen Pfosten (66.), ehe er aus spitzem Winkel an Komet-Keeper Bötjer scheiterte. Allerdings leistete sich Pennigbüttels Schlussmann dann den entscheidenden Fehler, der zum 0:2 führte. Sein missglückter Abstoß landete direkt in den Füßen des Gegners, der daraus resultierende Angriff führte zum Tor des eingewechselten Dennis Heineke (82.). SV-Coach Marco Meyer war trotzdem voll des Lobes: „Wir haben eine richtig knackige Leistung gezeigt. Wenn man bedenkt, dass wir seit sieben Wochen ohne Auswechselspieler auskommen müssen, war das sensationell.“