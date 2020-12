Landkreis Osterholz. Der Vorstand des Niedersächsischen Basketballverbandes (NBV) hat in einem Online-Meeting beschlossen, den Spielbetrieb in allen NBV-Ligen vorsorglich bis einschließlich Februar 2021 einzustellen. Vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs müsse es den Vereinen erst einmal möglich sein, die Hallen zum Mannschaftstraining ausreichend zu nutzen, um eine erhöhte Verletzungsgefährdung zu vermeiden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Die Entscheidung des Vorstands soll den Vereinen Planungssicherheit geben. Ist das Hallentraining im Februar noch nicht wieder erlaubt, strebt der NBV einen Re-Start des Spielbetriebs am 17. April an. Bei einer Liga mit zehn Mannschaften gäbe es dann noch sechs Spieltage bis zum möglichen Saisonende am 29. Mai des kommenden Jahres. Für den 1. Juni ist der Meldetermin für die neue Saison geplant. Unabhängig davon, ob ein Re-Start am 6. März oder am 17. April 2021 möglich sein wird, werden nur eine Halbserie mit den noch ausstehenden Spielen der Hinserie ausgetragen.

Wenn es nicht möglich sein sollte, mindestens die Hinserie zu Ende zu spielen, wird die Saison nicht gewertet. Es gibt dann keine Auf- oder Absteiger. „Ich halte die Entscheidung für richtig, auch wenn es natürlich schwerfällt, so lange auf Basketball verzichten zu müssen“, erklärt der Trainer der Basketballerinnen des BC VSK Osterholz-Scharmbeck, Nils Kruse. Basketball berge aus seiner Sicht trotz aller Schutzmaßnahmen ein gewisses Risiko, das bei den aktuellen Infektionszahlen nicht zu vertreten wäre. „Ein virtuelles Training findet bei uns nicht statt und würde sich mit Sicherheit auch nur schwer umsetzen lassen“, informiert Kruse. Mehr als ein individuelles Training, etwa mit Joggen oder Fahrradfahren sei daher zurzeit einfach nicht realisierbar.

„Da wir uns im Eiltempo aufs Jahresende zu bewegen und die Feiertage mit all ihren Einschränkungen dieses Jahr noch mal eine besondere Herausforderung darstellen, haben meine Spielerinnen sowieso den Kopf ganz woanders als beim Basketball“, urteilt Kruse. Er wolle dieses Jahr so schnell es geht rumkriegen und hoffe auf ein schöneres Jahr 2021. „Aktuell kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es im März wieder losgehen wird, da die Infektionszahlen trotz Lockdown light nicht runtergehen und die familiären Feiertage erst noch kommen“, gibt Kruse zu bedenken. Auch beim Oberligisten TV Falkenberg ist man skeptisch im Hinblick auf eine Fortsetzung der Saison im März. „Ich rechne sogar damit, dass die Saison gar nicht mehr aufgenommen wird“, sagt Christian Kunkemöller stellvertretend für den TVF-Damen-Coach Kevin Knoche. Der Ex-Coach und Vater der Falkenbergerinnen Lisa und Lena Kunkemöller begrüßt zudem die Aussetzung der Serie bis einschließlich Februar. „Es wäre auch unrealistisch gewesen, dass im Februar nach einer so langen Pause schon wieder Punktspiele stattfinden. Insofern ist es gut, dass der Verband Klarheit geschaffen hat“, so Kunkemöller.

Bereits vor dem Teil-Lockdown hätten sich die niedersächsischen Teams sehr unwohl dabei gefühlt – wegen der damals höheren Infektionszahlen in der Hansestadt – gegen Bremer Formationen anzutreten. „Wir sind zwar in Niedersachsen ansässig. Aber unsere Spielerinnen kommen alle aus Bremen“, so Kunkemöller.