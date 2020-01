Muss den SV Komet Pennigbüttel verlassen: Bonce Ciftci (vorne). (Tobias Dohr)

Drei Wackelkandidaten hat Olaf Windhorst noch auf dem Zettel – ansonsten hat der komplette Kader des SV Komet Pennigbüttel bereits seine Zusage für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gegeben. Doch neben den „gefühlten“ Neuzugängen Jan Kleen, Felix Hampel und Sönke Ahlers gibt es auch zwei Abgänge zu vermelden bei den Lila-Weißen. So verlässt Murat Cengiz das Team in der Winterpause auf eigenen Wunsch.

„Murat ist einfach körperlich nicht auf der Höhe und schafft es beruflich nicht, diesen Rückstand aufzuarbeiten“, erklärt Spartenvorstand Olaf Windhorst. Dem Vernehmen nach wird der 22-Jährige wohl zu den Sportfreunden Heilshorn in die 1. Kreisklasse Osterholz wechseln. „Die Türen in Pennigbüttel stehen Murat aber jederzeit offen“, macht Windhorst deutlich. Ganz anders sieht das bei Bonce Ciftci aus.

Der Stürmer, der in nur acht Saisoneinsätzen immerhin vier Treffer erzielte, hatte beim SV Komet laut Windhorst keine Zukunft mehr: „Er hätte bei uns in der Rückrunde definitiv nicht mehr in der Bezirksliga-Mannschaft gespielt.“ Offenbar hatte es immer wieder Reibungspunkte gegeben, jetzt zog der Verein einen Schlussstrich. Um den 22-jährigen Offensivmann aber nicht doppelt zu bestrafen, erteilten die Verantwortlichen nach Rückgabe der kompletten Ausrüstung und Zahlung der Außenstände in der Mannschaftskasse die Passfreigabe. Dass Ciftci nun ausgerechnet zu Konkurrent VSK Osterholz-Scharmbeck wechselt, dürfte den Pennigbüttelern trotzdem nicht schmecken. Übrigens: Bei den Kreisstädtern ging Ciftci seinerzeit auch im Unfrieden. „Er weiß, dass sein Abgang damals nicht sauber war und will das nun wieder gutmachen“, sagt VSK-Coach Oliver Schilling. Man darf gespannt sein.