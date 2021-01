Landkreis Osterholz. Die JSG Achim/Uesen (Kreis Verden) und die JSG Südheide (Kreis Celle) zogen ihr U18-Team aus der Bezirksliga zurück. Die JSG Achim/Uesen machte noch vor Saisonbeginn einen Rückzieher. Die JSG Südheide meldete sich zur Winterpause ab. Eine Halbserie ohne Punktgewinn (vier Spiele, 2:17 Tore) veranlasste die Mannschaft aus dem Celler Umland dazu, vom Bezirk zurückzutreten.

Mehr zum Thema Ein Jahr „Schott the Dohr“ „Euer Schnack da“ Seit einem Jahr gibt es mittlerweile unser sportliches Redaktionsgespräch „Schott the Dohr“. Zum ... mehr »

Für Wolfgang Schönfeld (Bad Bevensen) hielt sich die Anzahl der Abmeldungen damit während der Corona-Pandemie bisher in einem überschaubaren Rahmen. Der Jugend-Spielleiter startete in der Winterpause eine Anfrage bei den Vereinen, die der U19-Landesliga Lüneburg angehören, ob die Klubs mit ihrem älteren A-Junioren-Jahrgang 2002 gedenken, die Spielzeit bis zum Sommer zu Ende zu spielen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Spieler vorzeitig in den Herrenbereich abwanderten und deshalb Teams im A-Jugendbereich abgemeldet wurden. Der U19-Landesliga gehören aus dem Osterholzer Kreis der SV Blau-Weiß Bornreihe, SV Lilienthal-Falkenberg und der VSK Osterholz-Scharmbeck an.