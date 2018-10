Hambergens Frederick Siemer musste beide seine Einzel verloren geben. (Sandra Brockmann)

Hambergen/Ritterhude. Es waren zwei knappe Spiele mit Osterholzer Beteiligung und unterschiedlichem Ausgang. Während der FC Hambergen in der Tischtennis-Landesliga knapp dem ESV Lüneburg mit 6:9 unterlag, setzte sich die TuSG Ritterhude II in einem Herzschlagfinale mit 9:7 gegen einen unangenehmen Gegner TuS Lachendorf durch.

FC Hambergen – ESV Lüneburg 6:9: Timo Spiewack und Pascal Mogalle erwischten beide einen Sahnetag. Alle vier Einzel oben gingen an den FCH, der aber ansonsten wenig auf die Kette bekam. Nach den Doppeln führten die Gastgeber mit 2:1. Ricardo Burmester und Torben Tietjen hatten sich knapp im fünften Satz durchgesetzt. Ähnlich erging es Spiewack und Tarek Raudszus, während das dritte Doppel klar an Lüneburg ging.

Nach den ersten Begegnungen im oberen Paarkreuz führte Hambergen schließlich mit 4:1, doch sowohl in der Mitte, als auch unten spielte keiner in Normalform. Tietjen musste beide Partien im fünften Satz abgeben und auch Burmester schaffte es nicht, seine starke Form zu halten. Raudszus fehlte im zweiten Einzel letztlich die richtige Spannung. „Es hat sich wieder gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können. Aus dem nächsten Doppelspieltag müssen trotzdem zwei Punkte her, wenn wir die Klasse halten wollen“, meinte Mannschaftsführer Tietjen anschließend.

TuSG Ritterhude II – TuS Lachendorf 9:7: Das letzte Doppel lief, fünfter Satz. Sascha Heimbrock und Andreas Kauert hatten ihre erste Partie gewonnen und lagen nun im finalen Durchgang mit 8:10 hinten. Lachendorf vergab den ersten und auch den zweiten Matchball. Am Ende setzen sich die Hammestädter mit 12:10 durch und tüten damit den wichtigen Heimsieg ein. Dabei war der 9:7-Erfolg besonders gut für die Ritterhuder Seele, weil sich der Gegner laut TuSG-Aussage äußerst unsportlich präsentierte.

„Das war nicht zitierfähig“, merkte TuSG-Kapitän Axel Stelljes an und meinte damit die Kommentare, die er und seine Mannschaftskollegen ertragen mussten. „Es war spannend und voller Emotionen“, so Stelljes, der selbst nur sein erstes Einzel gewann. Heimbrock dagegen war richtig gut drauf und holte neben seinen beiden Doppelsiegen auch zwei Punkte in den Einzeln. Ohne Punktgewinn blieb bei den Ritterhudern aber ohnehin keiner. „Vielleicht ist das ja der Auftakt einer Serie“, blickte Stelljes voraus.

FC Hambergen – ESV Lüneburg 6:9: Spiewack/Raudszus – Bomblat/Hinrichs 3:2 (10:12, 4:11, 11:5, 11:5, 11:5); Mogalle/Siemer – Storck/Elvers 0:3 (7:11, 7:11, 7:11); Burmester/Tietjen – Meyer/Könnecke 3:2 (11:8, 10:12, 11:9, 5:11, 11:9); Spiewack – Elvers 3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:7); Mogalle – Storck 3:1 (11:9, 7:11, 12:10, 11:7); Burmester – Hinrichs 0:3 (6:11, 9:11, 2:11); Siemer – Bomblat 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 8:11); Tietjen – Könnecke 2:3 (11:5, 10:12, 11:2, 9:11, 9:11); Raudszus – Meyer 2:3 (11:7, 9:11, 5:11, 11:9, 8:11); Spiewack – Storck 3:2 (11:3, 9:11, 8:11, 11:3, 12:10); Mogalle – Elvers 3:2 (11:6, 7:11, 11:6, 6:11, 11:7); Burmester – Bomblat 1:3 (8:11, 11:7, 10:12, 10:12); Siemer – Hinrichs 1:3 (8:11, 12:14, 12:10, 6:11); Tietjen – Meyer 2:3 (5:11, 9:11, 11:4, 11:8, 11:13); Raudszus – Könnecke 1:3 (4:11, 11:7, 6:11, 8:11)

TuSG Ritterhude II – TuS Lachendorf 9:7: Heimbrock/Kauert – Dahl/Radünz 3:0 (11:6, 11:6, 11:8); Meger/Stelljes – Kunz/Neubert 2:3 (11:9, 7:11, 12:10, 3:11, 3:11); Uhlenhoff/Dohrmann – Appel/Nähle 2:3 (11:7, 11:7, 7:11, 8:11, 10:12); Heimbrock – Dahl 3:0 (12:10, 11:8, 11:8); Kauert – Kunz 0:3 (9:11, 2:11, 8:11); Meger – Neubert 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 7:11); Stelljes – Appel 3:2 (10:12, 11:9, 7:11, 11:9, 11:9); Uhlenhoff – Radünz 3:0 (11:4, 11:6, 11:6); Dohrmann – Nähle 0:3 (7:11, 5:11, 8:11); Heimbrock – Kunz 3:2 (11:8, 8:11, 11:4, 12:14, 11:6); Kauert – Dahl 3:1 (15:13, 7:11, 11:6, 11:8); Meger – Appel 3:0 (11:3, 12:10, 12:10); Stelljes – Neubert 1:3 (12:10, 10:12, 9:11, 4:11); Uhlenhoff – Nähle 2:3 (8:11, 12:10, 10:12, 15:13, 5:11); Dohrmann – Radünz 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:5); Heimbrock/Kauert – Kunz/Neubert 3:2 (12:10, 4:11, 7:11, 11:8, 12:10). THI